Экономика

ТАССТАССFT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета. Россия ответила на ограничения концентрацией усилий в трех ключевых областях.
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с чего всё началось
Британская газета Financial Times
 заявила в одной из своих статей, что экономика России, несмотря на введенные Западом санкции, стала прочнее, чем когда-либо.
Газета.Ruвчера в 06:33

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Хазин раскритиковал Минфин РФ за нежелание развивать экономику РФ

REGNUM02:24

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

РИА Новостивчера в 20:19

FT: экономика РФ после введенных Западом санкций стала еще стабильнее

Газета.Ruвчера в 06:33

Британская газета: санкции укрепили экономику России

Телеканал 360°вчера в 07:23

Financial Times отмечает успехи российской экономики в условиях санкций

Аргументы и Фактывчера в 07:10

Запад признал успех российской экономики под санкциями

Lenta.ruвчера в 14:09

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

ТАССвчера в 06:05
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Здоровье

ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
РИА Новости 02:58
Армия и оружие

CNN: число пострадавших при атаке Ирана на базы США возросло до 64

Число военнослужащих, пострадавших при ракетных ударах Ирана по военным базам США, достигло 64.
Газета.Ru вчера в 17:51
Происшествия

В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет

Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс вчера в 07:53
Происшествия

Взрыв прогремел на заводе в Орловской области

Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области.
BFM.ru 03:00
Общество

В России могут увеличить штрафы за превышение скорости

Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Газета.Ru 01:55
Экономика

Джефф Безос увеличил состояние на $13,2 млрд за 15 минут

Состояние главы компании Amazon Джеффа Безоса увеличилось на 13,2 миллиарда за 15 минут после публикации отчета его компании, пишет Bloomberg.
BFM.ru 00:44
Наука

Найдено новое лекарство, облегчающее симптомы аутизма

Исследователи заявили, что им удалось найти новое лекарственное средство, способное облегчить симптомы аутизма.
Rusargument 29 января в 03:15
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Гаджеты

На рынок вышел российский кнопочный слайдер за 2990 рублей

Компания Inoi перевыпустила премиальный слайдер в стильном цельнометаллическом корпусе Inoi 288S, который был переработан с учетом пожеланий потребителей.
iXBT.com вчера в 04:00
Происшествия

Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»

16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Российская газета вчера в 10:15
Общество

Поставки китайских смартфонов в Россию «заморозили» из-за коронавируса

Китайские производители смартфонов отложили поставки в Россию на две недели. В их число попало производство Apple, которое находится в КНР.
Российская газета 02:19
Общество

Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей

С 1 февраля федеральным льготникам повысят ежемесячные денежные выплаты. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда России.
Российская газета 29 января в 21:00
Происшествия

В Волгограде три человека пострадали в массовом ДТП

Шесть машин столкнулись в центре Волгограда, в результате ДТП пострадали три человека, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 01:20
Кино

Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9»

Главные роли в фильме исполнили Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Лукас Блэк, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон и другие.
RuNews24.ru 29 января в 05:39
Технологии

Дуров предупредил об опасности WhatsApp

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 14:32
Политика

В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

По словам депутата, СССР «дал себя обмануть», отказавшись от закрепления обещаний альянса не расширяться дальше Германии, если после восстановления единства этой страны она целиком останется в НАТО.
Известия вчера в 23:45
Авто

Новый недорогой кроссовер Renault Kiger продемонстрировали на видео

"Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели, а у дилеров новинка локальной сборки появится в середине 2020-го", - сообщает издание "Новые автомобили".
Новые автомобили 29 января в 23:37
Общество

В Роскачестве объяснили разницу между вином в бутылках и пакетах

Как пояснил руководитель рабочей группы «Винного гида России» Роскачества Артур Саркисян, в лучшем случае в литровом пакете окажется вино из винограда самой низкой категории качества — так называемые «прессовые фракции» переработки винограда.
REGNUM 00:44
Энергетика

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

Итоговый тариф вырос, но при этом снизились объемы прокачки газа через Украину, замечает источник, близкий к российской стороне переговоров с «Нафтогазом», — в 2019-м «Газпром» прокачал через территорию Украины около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Мать Аршавина выселяет бывшую жену и ребенка футболиста из квартиры

Мать Андрея Аршавина планирует выселить из квартиры в Петербурге бывшую супругу футболиста Алису Казьмину.
Росбалт вчера в 04:44
Хоккей

Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Вести.Ru вчера в 00:55
Космос

Опубликованы самые детальные в истории фотографии Солнца

Американским астрономам удалось получить наиболее детальные фотографии поверхности Солнца при помощи телескопа Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST), расположенного в обсерватории Халикала, сообщает пресс-служба Национального научного фонда (NSF) США.
Rambler News Service вчера в 06:08
Армия и оружие

ВС Сирии предприняли контрнаступление в Алеппо и Идлибе

Аргументы и Факты 29 января в 12:37
Армия и оружие

В Нижнем Новгороде представили пушечно-пулемётный модуль АУ-220М

В Нижнем Новгороде представили необитаемый пушечно-пулемётный модуль АУ-220М, который готовят к отправке на Международную выставку сухопутных и военно-морских вооружений «ДефЭкспо Индия — 2020».
RT на русском вчера в 06:59
Политика

Правительство Чувашии ушло в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева.
ТАСС 01:05
Хоккей

Ковальчук объяснил свою результативность в «Монреале»

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук рассказал о причинах повышения своей результативности.
RT на русском 01:44
Политика

Названа зарплата Медведева на новой работе

Дмитрий Медведев после отставки правительства перешел на новую работу в Совет Безопасности.
Газета.Ru вчера в 12:40
Авто

GM возродит Hummer в виде 1000-сильного электропикапа

Концерн General Motors возродит название Hummer в новом электрическом пикапе GMC с 1000-сильной силовой установкой.
Автоновости дня вчера в 12:32
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