с чего всё началось

"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета. Россия ответила на ограничения концентрацией усилий в трех ключевых областях.

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

Музыка Группа BTS представила новый сингл Black Swan Участники южнокорейской группы BTS стали гостями телепередачи The Late Late Show, где они представили новый сингл Black Swan и рассказали о предстоящем альбоме «Map of the Soul: 7».

Авто Представлен топ-10 самых экономичных бензиновых автомобилей Абсолютным лидером представленной «десятки» стал компактный кроссовер Suzuki Ignis 1.2 SHVS – электрический «довесок» в его гибридной системе позволяет расходовать всего 3,95 литра на 100 километров в смешанном цикле.

Общество На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.

Общество Первый случай коронавируса подтвержден в Испании В Испании выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в сообщении испанского Минздрава.

Армия и оружие Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 заметили у границ Канады «В пятницу, 31 января 2020 года, НОРАД идентифицировал два российских бомбардировщика Ту-160, которые вошли в канадскую опознавательную зону ПВО», – приводит сообщение Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки ТАСС.

Футбол Моуриньо начал разговаривать сам с собой на пресс-конференции Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуриньо решил задавать вопросы самому себе на пресс-конференции, которая состоялась перед матчем «шпор» с «Манчестер Сити» в рамках 25-го тура чемпионата Англии.

Политика Зеленский назвал США ключевым союзником Украины В ходе встречи президент Украины поблагодарил США за поддержку и назвал Вашингтон ключевым союзником страны в защите суверенитета.

Политика Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.

Здоровье В правительстве Тюменской области обсуждают ситуацию с коронавирусом Губернатор Тюменской области Александр Моор проводит заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.