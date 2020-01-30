Экономика

ТАССТАССFT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета. Россия ответила на ограничения концентрацией усилий в трех ключевых областях.
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с чего всё началось
Британская газета Financial Times
 заявила в одной из своих статей, что экономика России, несмотря на введенные Западом санкции, стала прочнее, чем когда-либо.
Газета.Ruвчера в 06:33

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Financial Times отмечает успехи российской экономики в условиях санкций

Аргументы и Фактывчера в 07:10

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

РИА Новостивчера в 20:19

Запад признал успех российской экономики под санкциями

Lenta.ruвчера в 14:09

Британская газета: санкции укрепили экономику России

Телеканал 360°вчера в 07:23

О пользе яда: санкции вредны, хотя и оздоравливают

News.ru13:54

FT: экономика РФ после введенных Западом санкций стала еще стабильнее

Газета.Ruвчера в 06:33

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

ТАССвчера в 06:05
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Футбол

Малафеев опроверг слухи об уходе из «Зенита»

Газета.Ru 17:20
Музыка

Группа BTS представила новый сингл Black Swan

Участники южнокорейской группы BTS стали гостями телепередачи The Late Late Show, где они представили новый сингл Black Swan и рассказали о предстоящем альбоме «Map of the Soul: 7».
Культуромания 29 января в 13:33
Авто

Представлен топ-10 самых экономичных бензиновых автомобилей

Абсолютным лидером представленной «десятки» стал компактный кроссовер Suzuki Ignis 1.2 SHVS – электрический «довесок» в его гибридной системе позволяет расходовать всего 3,95 литра на 100 километров в смешанном цикле.
Автоновости дня 02:42
Здоровье

Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал список лекарств, которые могут помочь в борьбе с китайским коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 07:50
Общество

На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Газета.Ru вчера в 11:47
Политика

Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже

Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
РБК 02:27
Общество

Первый случай коронавируса подтвержден в Испании

В Испании выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в сообщении испанского Минздрава.
Московский Комсомолец 18:12
Армия и оружие

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 заметили у границ Канады

«В пятницу, 31 января 2020 года, НОРАД идентифицировал два российских бомбардировщика Ту-160, которые вошли в канадскую опознавательную зону ПВО», – приводит сообщение Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки ТАСС.
Взгляд.ру 18:06
Здоровье

Госпитализированы контактировавшие с носителями коронавируса в России

Оба пациента, госпитализированных на территории России с диагнозом коронавирус 2019-nCoV, находятся в отдельных боксах инфекционных клиник.
НТВ 12:20
Шоу-бизнес

Алексей Панин: «Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал»

Актер Алексей Панин признался, что ему не нравятся шутки о своем образе жизни, хотя у него самого чувство юмора наличествует.
Суть событий 01:08
Происшествия

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения СКК в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения кровли спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Санкт-Петербурге, при котором погиб рабочий.
RT на русском 14:40
Футбол

Моуриньо начал разговаривать сам с собой на пресс-конференции

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуриньо решил задавать вопросы самому себе на пресс-конференции, которая состоялась перед матчем «шпор» с «Манчестер Сити» в рамках 25-го тура чемпионата Англии.
NewInform 13:22
Политика

Зеленский назвал США ключевым союзником Украины

В ходе встречи президент Украины поблагодарил США за поддержку и назвал Вашингтон ключевым союзником страны в защите суверенитета.
Газета.Ru 07:29
Происшествия

В Москве у бортпроводников с рейса из Китая заподозрили коронавирус

Газета.Ru 10:30
Политика

Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
Газета.Ru 15:50
Общество

Поставки смартфонов из Китая приостановили из-за коронавируса

Несколько производителей объявили о задержках с товаром. Поставки смартфонов из Китая приостановили из-за коронавируса.
Piter.tv 02:11
Политика

Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу

Сенат США заблокировал вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту Дональду Трампу, следует из итогов голосования.
РИА Новости 17:55
Политика

Почти половина россиян полагает, что Конституцию меняют для Путина

Почти треть опрошенных считает, что Конституция не играет значительной роли в жизни государства.
Муксун.fm 06:45
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на угасающую из-за алкоголя мать

iReactor 00:09
Происшествия

В Домодедово задержали угрожавшую взорвать самолет S7 пассажирку

РБК вчера в 07:57
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК 29 января в 05:46
Космос

В Великобритании сняли красочное падение внеземного объекта

Жители Англии стали свидетелями падения внеземного объекта. Фотографию с его изображением разметило Европейское комическое агентство.
Planet Today вчера в 12:44
Армия и оружие

Минобороны: сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

Газета.Ru 14:33
Кино

Марго Робби объяснила, почему Джокера не будет в «Хищных птицах»

Австралийская актриса Марго Робби объяснила, почему Джаред Лето не примет участие в фильме «Хищные птицы» в роли Джокера.
News.ru вчера в 03:49
Здоровье

В правительстве Тюменской области обсуждают ситуацию с коронавирусом

Губернатор Тюменской области Александр Моор проводит заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.
Московский Комсомолец Тюмень 11:28
Общество

Консульство Финляндии упростит выдачу пятилетних виз в СЗФО

В Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге отмечают, что заявляя о получении визы на пять лет, нужно учесть следующие моменты - за последние три года должна быть минимум одна виза на два года, виза должна быть использована верно, то есть, основная страна поездок по визе была Финляндия.
Российская газета 05:48
Общество

В Великобритании нашли Кольцо Всевластья

В Великобритании в графстве Северный Йоркшир обнаружено Кольцо Всевластья.
Свободная Пресса 14:07
Политика

Помпео заявил о китайской угрозе на Украине

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о вызовах в связи с приходом Китая на Украину.
РИА Новости 17:06
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль

Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Известия 29 января в 19:39
Футбол

«Ницца» арендовала у «Барселоны» защитника Ваге

Спорт-Экспресс 17:36
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