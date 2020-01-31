с чего всё началось

Экономика России, которая несколько лет находится под западными санкциями, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на мнение экспертов.

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

Политика ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.

Шоу-бизнес Ксения Собчак посетила пластического хирурга Пластический хирург занимается пластикой груди и лица, а также омоложением. В остальном Ксения Собчак довольна своей внешностью.

Общество ПФР жестко ответил работающим пенсионерам Представители Пенсионного фонда в очередной раз подчеркнули, что работающим пенсионерам не стоит рассчитывать на доплаты к пенсии, сообщает PRIMPRESS.

Экономика Послание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей Дополнительные расходы бюджетов на инициативы из президентского послания Федеральному собранию составят 4,128 трлн руб. на период до 2024 года.

Здоровье Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Общество Каникулы для студентов из Китая в России продлили до 2 марта Как сообщало ИА REGNUM, ранее четыре вуза из шести высших учебных заведений Приморского края приняли решение о продлении зимних каникул для китайских студентов до 1 марта.

Политика Названа зарплата Медведева на новой должности Документ вступил в силу с 16 января, пишет «Газета.ру». 15 января Медведев объявил об отставке кабинета министров.

Космос Покинувший Солнечную систему Voyager 2 не повернулся Автоматическая межпланетная станция Voyager 2, в ноябре 2018 года покинувшая гелиосферу (магнитный аналог атмосферы планеты), не выполнила штатный маневр и израсходовала слишком много энергии, сообщает НАСА.

Авто Российских водителей будут лишать прав за многократные нарушения «Лишить прав на срок до 1,5 лет водителя впервые смогут при трех и более нарушениях, за которые он был наказан», — пишут «Коммерсант» со ссылкой на проект кодекса об административных правонарушениях, которые опубликовал Минюст вечером 30 января.

Политика В бундестаге рассказали, как НАТО обманула СССР при Горбачеве НАТО нарушила обещание, данное СССР, и расширяется на Восток, подступая к границам страны, заявил официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам в немецком бундестаге Александер Ной в статье для портала Freiheitsliebe.

Авто Новый Mitsubishi Outlander сфотографировали на тестах Японская Mitsubishi продолжает дорожные испытания внедорожника Outlander, премьера которого ожидается во второй половине этого года.