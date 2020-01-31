Экономика
РИА НовостиFT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
Экономика России, которая несколько лет находится под западными санкциями, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на мнение экспертов.
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с чего всё началось
Британская газета Financial Times заявила в одной из своих статей, что экономика России, несмотря на введенные Западом санкции, стала прочнее, чем когда-либо.Газета.Ru06:33
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Политика
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Названа зарплата Медведева на новой должности
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Происшествия
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Происшествия
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Экономика
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Общество
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В Киеве разместили билборды с фразой «Россия — наш стратегический партнер». Рекламные щиты были размещены по всей столице Украины.
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Пападопулос перейдёт в «Динамо»
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