Экономика

РИА НовостиРИА НовостиFT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

Экономика России, которая несколько лет находится под западными санкциями, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на мнение экспертов.
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с чего всё началось
Британская газета Financial Times
 заявила в одной из своих статей, что экономика России, несмотря на введенные Западом санкции, стала прочнее, чем когда-либо.
Газета.Ruвчера в 06:33

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FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

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FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

ТАССвчера в 06:05

Британская газета: санкции укрепили экономику России

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Financial Times отмечает успехи российской экономики в условиях санкций

Аргументы и Фактывчера в 07:10

FT: экономика РФ после введенных Западом санкций стала еще стабильнее

Газета.Ruвчера в 06:33

Запад признал успех российской экономики под санкциями

Lenta.ruвчера в 14:09
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ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

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Газета.Ru вчера в 05:57
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Совкомбанк предупредил инвесторов о неожиданном риске

Банк может быть признан системно значимым, что повлечет дополнительные требования и более пристальное внимание со стороны ЦБ, сказано проспекте эмиссии «вечных» евробондов Совкомбанка на $300 млн (есть у «Ведомостей»), размещенных 30 января.
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Нефтегазовая компания «PGNiG» считает, что соглашение с «Газпромом» повлияло на стоимость ее акций на рынке.
ГЛАС.RU вчера в 11:01
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Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

РБК вчера в 12:45
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Uznayvse.ru вчера в 10:08
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Названа зарплата Медведева на новой должности

Документ вступил в силу с 16 января, пишет «Газета.ру». 15 января Медведев объявил об отставке кабинета министров.
Известия вчера в 19:39
Происшествия

Сестрам Хачатурян могут переквалифицировать убийство на самооборону

Газета.Ru вчера в 15:55
Энергетика

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.
РБК вчера в 23:00
Общество

Госдеп призвал не посещать Китай из-за коронавируса

Госдепартамент США повысил уровень опасности поездок в Китай до самого высокого четвёртого уровня опасности и призвал не ездить в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV.
RT на русском вчера в 22:15
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Путин уволил оскандалившегося Игнатьева с поста главы Чувашии

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Infox.ru 29 января в 10:18
Шоу-бизнес

Стефания Маликова показала, что подарила отцу на день рождения

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В 2020 году Казахстан планирует выпустить 10 новых моделей авто

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Янник Феррейра-Карраско выступает за «Далянь Ифан» с февраля 2018 года, на его счету 24 гола и 17 результативных передач в 52 матчах за китайскую команду.
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Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика

Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
РИА Новости вчера в 06:54
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Богатейший человек мира заработал 13 млрд долларов за 15 минут

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РИА Новости вчера в 22:45
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Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на алкоголизм матери

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Мишустин раскритиковал работу правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
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Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

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