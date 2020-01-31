с чего всё началось

Экономика России, которая несколько лет находится под западными санкциями, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на мнение экспертов.

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

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