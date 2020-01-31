с чего всё началось

Эксперты заявляют, что, хотя имеет местo замедление темпов ростa в России, экономика страны развивается стабильнее, создан российский Фонд национального благосостояния в размерe $124 млрд. Газета указывает, что общая экономическая картина в России сегодня лучше именно вследствие западных санкций.

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

Происшествия Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.

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Финансы Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».

Авто АвтоВАЗ собрал пилотную партию обновленного Lada Largus По предварительной информации, 30 января с конвейера по производству автомашин на базе платформы B0 сошли первые обновленные Lada Largus из пробной партии, в частности 2 пассажирских универсала и фургон, которые пройдут дорожные испытания и оценку безопасности.

Общество Госдуме предложат выплачивать пособие домохозяйкам Законопроект о выплате пособия неработающим женщинам в семье из трех человек предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Здоровье В Чите опровергли сокрытие диагноза от больного коронавирусом Главный врач Забайкальской краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук опроверг заявление госпитализированного с коронавирусной инфекцией гражданина Китая о том, что от пациента скрывали диагноз.