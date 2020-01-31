Экономика

ИзвестияИзвестияFT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

Эксперты заявляют, что, хотя имеет местo замедление темпов ростa в России, экономика страны развивается стабильнее, создан российский Фонд национального благосостояния в размерe $124 млрд. Газета указывает, что общая экономическая картина в России сегодня лучше именно вследствие западных санкций.
Читать в источнике
Комментировать201
с чего всё началось
По мнению профессионалов, опрошенных Financial Times
, такое положение дел стало возможным благодаря проведению «разумной финансовой политики, экономической адаптации за годы действия западных ограничений, а также большой удаче».
News.ru31 января в 13:54

Подробнее о событии

FT оценила состояние экономики России в условиях санкций

RT на русском30 января в 21:30

Экономика — не голая схема: Россия стала устойчивее к внешним шокам

REGNUM31 января в 06:27

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

Российская газета31 января в 01:16

Financial Times: Российская экономика не страдает от западных санкций

РЕН ТВ30 января в 23:22

О пользе яда: санкции вредны, хотя и оздоравливают

News.ru31 января в 13:54

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

РИА Новости30 января в 20:19

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

Известия30 января в 19:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:13, Ашберн
Шоу-бизнес

Кожевникова ответила на сравнение своего платья со шторами

News.ru 14:48
Происшествия

Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Газета.Ru 18:57
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 361

Число заболевших вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонией в Китае возросло до 17 205 человек, количество летальных исходов достигло 361.
ТАСС 18:57
Общество

Гендиректору телеканала «Дождь» диагностировали рак груди

Lenta.ru 11:40
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в чемпионате Англии

РБК 13:52
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

Известия 15:36
Политика

Захарова оценила слова президента Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Facebook слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года до сих пор действует.
Российская газета 17:50
Финансы

Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
Коммерсантъ 03:40
Авто

АвтоВАЗ собрал пилотную партию обновленного Lada Largus

По предварительной информации, 30 января с конвейера по производству автомашин на базе платформы B0 сошли первые обновленные Lada Largus из пробной партии, в частности 2 пассажирских универсала и фургон, которые пройдут дорожные испытания и оценку безопасности.
32CARS.ru вчера в 06:57
Шоу-бизнес

Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии

Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Известия 10:26
Футбол

Томас Цорн: «Должны были взять опорника. Сделка сорвалась в последний момент»

Эксклюзивное интервью генерального директора «Спартака» Соболев нужен «Спартаку»: команда Тедеско преобразится в атаке Даже сам Соболев не знал о переговорах — Сделка по приобретению нападающего «Крыльев Советов» Соболева прошла в тишине.
Спорт-Экспресс 16:00
Общество

Госдуме предложат выплачивать пособие домохозяйкам

Законопроект о выплате пособия неработающим женщинам в семье из трех человек предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM 17:20
Кино

Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером российского проката

Боевик "Плохие парни навсегда" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом снова возглавил российский прокат, принеся 154,2 млн рублей за выходные.
Газета.Ru 18:30
Армия и оружие

The National Interest назвал пятёрку самых грозных видов оружия СССР

Американское издание The National Interest назвало пятёрку самых грозных видов оружия, созданных в Советском Союзе.
News.ru 03:56
Здоровье

В Чите опровергли сокрытие диагноза от больного коронавирусом

Главный врач Забайкальской краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук опроверг заявление госпитализированного с коронавирусной инфекцией гражданина Китая о том, что от пациента скрывали диагноз.
RT на русском 09:50
Происшествия

В Хабаровске эвакуируют две школы из-за сообщений с угрозами

Две школы Хабаровска получили сообщения с угрозами, идет эвакуация детей. Об этом ТАСС сообщили в администрации города в понедельник.
ТАСС 18:56
Политика

Кремль сообщил о трудоустройстве всех бывших членов правительства

Всего в новое правительство не вошли 13 прежних министров и вице-премьеров.
РБК 07:05
Политика

Джонсон заявит об отказе идти на уступки в торговых переговорах с ЕС

Великобритания не собирается идти на уступки в торговых переговорах с Евросоюзом, говорится в предстоящей речи премьер-министра страны Бориса Джонсона, выдержки из которой публикует британская пресса.
Известия вчера в 20:19
Кино

Британская драма «1917» получила премию BAFTA как лучший фильм

РБК 17:14
Общество

Эвакуация россиян из Китая началась через пункты пропуска в Приморье

Вывоз граждан России из Китая через пункты пропуска в Приморском крае начался в субботу.
ФАН вчера в 01:22
Кино

Герои «Людей в чёрном» и «Звёздных войн» появились в новой рекламе Walmart

В новой рекламе торговой сети Walmart появились персонажи популярных фильмов. Об этом 31 января сообщает портал Shazoo.
REGNUM 31 января в 03:35
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Lenta.ru вчера в 02:59
Происшествия

В бельгийском Генте женщина с ножом напала на прохожих

Инцидент произошел в центре города Гент. По данным газеты, вооруженная ножом женщина напала на двух человек.
РБК 13:35
Футбол

Фото занимающейся боксом жены Месси набрало более миллиона лайков

Антонелла Рокуццо, супруга капитана каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси, решила заняться боксом.
Газета.Ru вчера в 21:34
Общество

Первая смерть от короновируса произошла за пределами Китая

Впервые вне Китая скончался зараженный коронавирусом 2019-nCoV. Инцидент произошел на Филиппинах.
Российская газета вчера в 22:51
Футбол

«Зенит» не стал отпускать Дзюбу в «Тоттенхэм»

NewInform 13:25
Шоу-бизнес

Елена Ханга назвала размер своей пенсии

Вечерняя Москва вчера в 14:40
Футбол

Капитан «Зенита» пообещал привезти Жиркову танк из Сербии

Невские Новости 11:43
Экономика

Дедолларизация российского экспорта в Китай приостановилась

Экспорта в евро все равно больше Еще в начале 2018 года российские экспортеры в Китай получали почти 88% выручки в долларах и лишь 0,7% в евро.
РБК 17:00
Политика

Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей

"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
РИА Новости 08:15
Как работают Яндекс.Новости?
Война санкцийБольше новостей по теме
Главное