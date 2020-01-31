Экономика
ИзвестияFT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
Эксперты заявляют, что, хотя имеет местo замедление темпов ростa в России, экономика страны развивается стабильнее, создан российский Фонд национального благосостояния в размерe $124 млрд. Газета указывает, что общая экономическая картина в России сегодня лучше именно вследствие западных санкций.
Читать в источнике
Оценить272
с чего всё началось
По мнению профессионалов, опрошенных Financial Times, такое положение дел стало возможным благодаря проведению «разумной финансовой политики, экономической адаптации за годы действия западных ограничений, а также большой удаче».News.ru31 января в 13:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:13, Ашберн
Происшествия
Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 361
Число заболевших вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонией в Китае возросло до 17 205 человек, количество летальных исходов достигло 361.
Политика
Захарова оценила слова президента Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Facebook слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года до сих пор действует.
Финансы
Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов
За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
Авто
АвтоВАЗ собрал пилотную партию обновленного Lada Largus
По предварительной информации, 30 января с конвейера по производству автомашин на базе платформы B0 сошли первые обновленные Lada Largus из пробной партии, в частности 2 пассажирских универсала и фургон, которые пройдут дорожные испытания и оценку безопасности.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии
Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Футбол
Томас Цорн: «Должны были взять опорника. Сделка сорвалась в последний момент»
Эксклюзивное интервью генерального директора «Спартака» Соболев нужен «Спартаку»: команда Тедеско преобразится в атаке Даже сам Соболев не знал о переговорах — Сделка по приобретению нападающего «Крыльев Советов» Соболева прошла в тишине.
Общество
Госдуме предложат выплачивать пособие домохозяйкам
Законопроект о выплате пособия неработающим женщинам в семье из трех человек предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером российского проката
Боевик "Плохие парни навсегда" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом снова возглавил российский прокат, принеся 154,2 млн рублей за выходные.
Армия и оружие
The National Interest назвал пятёрку самых грозных видов оружия СССР
Американское издание The National Interest назвало пятёрку самых грозных видов оружия, созданных в Советском Союзе.
Здоровье
В Чите опровергли сокрытие диагноза от больного коронавирусом
Главный врач Забайкальской краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук опроверг заявление госпитализированного с коронавирусной инфекцией гражданина Китая о том, что от пациента скрывали диагноз.
Происшествия
В Хабаровске эвакуируют две школы из-за сообщений с угрозами
Две школы Хабаровска получили сообщения с угрозами, идет эвакуация детей. Об этом ТАСС сообщили в администрации города в понедельник.
Политика
Кремль сообщил о трудоустройстве всех бывших членов правительства
Всего в новое правительство не вошли 13 прежних министров и вице-премьеров.
Политика
Джонсон заявит об отказе идти на уступки в торговых переговорах с ЕС
Великобритания не собирается идти на уступки в торговых переговорах с Евросоюзом, говорится в предстоящей речи премьер-министра страны Бориса Джонсона, выдержки из которой публикует британская пресса.
Общество
Эвакуация россиян из Китая началась через пункты пропуска в Приморье
Вывоз граждан России из Китая через пункты пропуска в Приморском крае начался в субботу.
Кино
Герои «Людей в чёрном» и «Звёздных войн» появились в новой рекламе Walmart
В новой рекламе торговой сети Walmart появились персонажи популярных фильмов. Об этом 31 января сообщает портал Shazoo.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца
Происшествия
В бельгийском Генте женщина с ножом напала на прохожих
Инцидент произошел в центре города Гент. По данным газеты, вооруженная ножом женщина напала на двух человек.
Футбол
Фото занимающейся боксом жены Месси набрало более миллиона лайков
Антонелла Рокуццо, супруга капитана каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси, решила заняться боксом.
Общество
Первая смерть от короновируса произошла за пределами Китая
Впервые вне Китая скончался зараженный коронавирусом 2019-nCoV. Инцидент произошел на Филиппинах.
Футбол
«Зенит» не стал отпускать Дзюбу в «Тоттенхэм»
Шоу-бизнес
Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Футбол
Капитан «Зенита» пообещал привезти Жиркову танк из Сербии
Экономика
Дедолларизация российского экспорта в Китай приостановилась
Экспорта в евро все равно больше Еще в начале 2018 года российские экспортеры в Китай получали почти 88% выручки в долларах и лишь 0,7% в евро.
Политика
Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей
"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".