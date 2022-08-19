Полный запрет на вождение автомобиля касается тех, у кого есть психические заболевания и нервные расстройства - галлюцинации, шизофрения, депрессия, эпилепсия и т.п. Но и людей с серьезными проблемами со зрением это тоже касается, рассказал агентству "Прайм" врач-терапевт, врач-кардиолог "СМ-Клиника" Рустем Османов.
Среди кредиторов дочки Сбербанка в Чехии — Sberbank CZ, — оказались более ста муниципалитетов и городов Чехии, а также эндаумент-фонд бывшего президента Чехии Вацлава Клауса и его жены Ливии Клаус, пишет Чешское радио.