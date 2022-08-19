ТАССFT: российская экономика справляется с санкциями лучше, чем ожидалось на ЗападеРоссийская экономика в условиях беспрецедентного внешнего давления показала себя более устойчивой, чем прогнозировали западные аналитики.ТАССКак отмечает газета, быстрые действия, предпринятые Центральным банком России с целью введения контроля за движением капитала и повышением процентных ставок, стабилизировали рубль.ПРАЙМИздание также подчеркивает, что рост продажи нефти в Китай, Индию и Турцию "помог противодействовать снижению экспорта в ЕС".РИА НовостиПосле начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПолитика СегодняПолитика СегодняРЕН ТВТелеканал 360°ФАНЭкономика сегодняАргументы и ФактыПодробнее о событииFT: экономика России вопреки ожиданиям показала стойкостьЭкономика сегодня18:56Financial Times: несмотря на санкции, экономика России держится лучше, чем многие ожидалиПРАЙМ17:20Financial Times: экономика России под санкциями держится лучше, чем многие ожидалиNews.ru17:32FT: экономика России держится намного лучше ожиданий, несмотря на санкцииРЕН ТВ17:32FT: политика ЦБ и высокие цены на энергоносители поддержали экономику России после санкцийТелеканал 360°17:28FT: экономика России стойко держится под санкциями вопреки ожиданиямФАН17:44FT: российская экономика справляется с санкциями лучше, чем ожидалось на ЗападеТАССвчера в 15:05Показать ещёОценить35Поделиться