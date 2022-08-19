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FT: российская экономика справляется с санкциями лучше, чем ожидалось на Западе

Российская экономика в условиях беспрецедентного внешнего давления показала себя более устойчивой, чем прогнозировали западные аналитики.
ТАСС
Как отмечает газета, быстрые действия, предпринятые Центральным банком России с целью введения контроля за движением капитала и повышением процентных ставок, стабилизировали рубль.
ПРАЙМ
Издание также подчеркивает, что рост продажи нефти в Китай, Индию и Турцию "помог противодействовать снижению экспорта в ЕС".
РИА Новости
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
ПРАЙМ

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