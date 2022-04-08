BFM.ruFT: санкции Запада против РФ могут подорвать доверие к долларуСанкции Запада, в том числе в отношении валютных резервов РФ, могут подорвать доверие к доллару и изменить международную финансовую ситуацию.BFM.ruFT также выразила опасения в связи с «долгосрочными планами» Китая по повышению роли юаня в мировых расчётах.RT на русскомВ рамках упомянутой стратегии КНР может ускорить продвижение своей системы банковских переводов CIPS, которой уже пользуются в более чем 100 странах и которая рассматривается как альтернатива SWIFT.ТАССFT пишет, что наблюдаемая дедолларизация мировой экономики может оказаться своего рода финансовым аналогом Суэцкого кризиса 1956 года, ставшим символом снижения британского влияния в мировой политике, передает ТАСС.Взгляд.руЧитать далееСвернутьПодробнее о событииFT: антироссийские санкции Запада могут подорвать доверие к долларуRT на русском19:48Financial Times: санкции Запада могут подорвать доверие к долларуМосковский Комсомолец20:42FT: санкции Запада рискуют подорвать доверие к долларуОбщественная служба новостей20:10Financial Times: санкции против России подорвут доверие к долларуRB Новости19:54FT: санкции Запада против РФ могут подорвать доверие к долларуBFM.ru21:21В Британии увидели угрозу для доллара от санкций против РоссииВзгляд.ру19:44FT: санкции Запада рискуют подорвать доверие к доллару и изменить систему финансов в миреТАСС19:34Показать ещёОценить47Поделиться