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FT: санкции Запада против РФ могут подорвать доверие к доллару

Санкции Запада, в том числе в отношении валютных резервов РФ, могут подорвать доверие к доллару и изменить международную финансовую ситуацию.
BFM.ru
FT также выразила опасения в связи с «долгосрочными планами» Китая по повышению роли юаня в мировых расчётах.
RT на русском
В рамках упомянутой стратегии КНР может ускорить продвижение своей системы банковских переводов CIPS, которой уже пользуются в более чем 100 странах и которая рассматривается как альтернатива SWIFT.
ТАСС
FT пишет, что наблюдаемая дедолларизация мировой экономики может оказаться своего рода финансовым аналогом Суэцкого кризиса 1956 года, ставшим символом снижения британского влияния в мировой политике, передает ТАСС.
Взгляд.ру

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