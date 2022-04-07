FT пишет, что наблюдаемая дедолларизация мировой экономики может оказаться своего рода финансовым аналогом Суэцкого кризиса 1956 года, ставшим символом снижения британского влияния в мировой политике, передает ТАСС.
Глава рабочей группы Министерства юстиции США по исполнению санкций против РФ Эндрю Адамс в четверг в видеоинтервью газете The Washington Post отказался давать комментарии относительно того, по какой причине американские власти не стали вводить санкции в отношении российского предпринимателя Романа Абрамовича.
Власти Сербии запросят информацию у России и НАТО по инциденту с появлением истребителя близ пассажирского самолета компании Air Serbia, выполнявшего рейс из Белграда в Москву, заявил президент страны Александр Вучич.
Минообороны РФ в рамках историко-познавательного проекта «Архивы помнят все» опубликовало на своем сайте документы, свидетельствующие о преступлениях украинских националистов в годы Великой Отечественной войны.