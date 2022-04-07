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FT: санкции Запада рискуют подорвать доверие к доллару и изменить систему финансов в мире

Антироссийские санкции западных стран, в том числе в отношении валютных резервов РФ, могут подорвать доверие к доллару и сильно изменить международный финансовый ландшафт.
ТАСС
Издание отметило, что антироссийского курса придерживается лишь «возглавляемая Западом коалиция», что может иметь «важные последствия для будущего международных финансов».
RT на русском
FT также выразила опасения в связи с «долгосрочными планами» Китая по повышению роли юаня в мировых расчётах.
RT на русском
FT пишет, что наблюдаемая дедолларизация мировой экономики может оказаться своего рода финансовым аналогом Суэцкого кризиса 1956 года, ставшим символом снижения британского влияния в мировой политике, передает ТАСС.
Взгляд.ру

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FT: антироссийские санкции Запада могут подорвать доверие к доллару
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