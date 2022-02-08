Будьте в Плюсе

FT: сделка Nvidia и SoftBank по покупке Arm не состоится

Американская корпорация Nvidia приняла решение отказаться от приобретения британской компании Arm из-за неодобрения сделки регулирующими органами.
ТАСС
Японский холдинг SoftBank, владеющий контрольным пакетом акций Arm, получит комиссию в размере до $1,25 млрд.
ТАСС
Вместо Саймона Сегарса (Simon Segars), который занимал пост генерального директора Arm с 2013 года, руководить компанией будет глава подразделения интеллектуальной собственности Рене Хаас (Rene Haas).
3DNews
В 2020 году SoftBank решил продать Arm, чтобы укрепить свои финансы после потери денег на других инвестициях, включая фирму по совместному использованию офисных помещений WeWork и платформу такси Uber.
ИА Красная Весна

Подробнее о событии

FT: Nvidia отказалась от покупки Arm из-за регуляторов США, Британии и ЕС
Комсомольская правда02:50
SoftBank отменил продажу британской компании по производству чипов Arm
ИА Красная Весна02:54
СМИ: NVIDIA отказалась от покупки ARM из-за давления регуляторов
Чемпионат01:52
FT: Nvidia отказалась от покупки Arm из-за давления регуляторов
Компания00:40
NVIDIA отказалась от покупки Arm — разработчик мобильных чипов пойдёт на биржу
3DNews00:37
FT узнала о крахе сделки по покупке компанией Nvidia производителя чипов Arm
Forbes22:51
FT: сделка Nvidia и SoftBank по покупке Arm не состоится
ТАСС20:08

Интересное

Путин призвал Киев начать выполнять Минские соглашения

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 8 февраля, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном призвал Украину к соблюдению Минских соглашений.
Известия17:53

В Красноярском крае тело депутата Андрея Шалько нашли с огнестрельным ранением

Депутат Новоселовского районного совета Красноярского края Андрей Шалько найден мертвым: по предварительной информации, на его теле обнаружено огнестрельное ранение.
Lenta.ru00:18

Вяльбе поддержала решение Большунова пропустить спринт на Олимпиаде в Пекине

Президент ФЛГР Елена Вяльбе прокомментировала решение лыжника Александра Большунова не принимать участия в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пекине.
Советский спорт02:33

Врач Роспотребнадзора Руженцова заявила о проявлении омикрон-штамма у детей на 2-3 день

Руженцова раскрыла сроки проявления омикрона у детей и заявила, что обычно симптомы наблюдаются на 2-3 день после инфицирования.
Lenta.ru22:56

Представительство КНР в ЕС выступило против расширения НАТО и назвало его бесполезным

Представительство КНР в Европейском Союзе (ЕС) выступило против расширения НАТО и назвало его бесполезным для усилий, которые предпринимают якобы для обеспечения глобальной безопасности.
Lenta.ru23:35

Разработан новый ГОСТ по безопасности пешеходов на проезжей части

Сегодня требования к безопасности пешеходов упоминаются в разных ГОСТах и сводах правил, однако единого нормативного документа на эту тему не существует.
Коммерсантъ16:57

Прокуратура Петербурга ведет проверку после смерти дворника, на которого упала глыба льда

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга организовала проверку соблюдения законодательства в сфере охраны труда по факту гибели дворника от свалившейся на него глыбы льда, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
РИА Новости02:38

Российский МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» устрашающе пролетел вблизи границ НАТО

Российский МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» пролетел у границ НАТО.
Avia.pro02:09

Полиция Екатеринбурга проверит данные о силовом захвате БЦ «Манхэттен»

По информации представителей УК «Кировская», захват бизнес-центра осуществили люди, нанятые представителями компании «Аурус», которая обслуживала БЦ «Манхэттен» до того, как эти полномочия перешли к УК «Кировская».
Уральский меридианвчера в 22:28

CNN: Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ из-за разногласий по «Северному потоку»

Президент Украины Владимир Зеленский отменил намеченную на понедельник встречу с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок из-за несогласия с позицией Германии по вопросам санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2" и по оказанию военной помощи Киеву.
ТАСС21:47