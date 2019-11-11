с чего всё началось

Я не знаю, соответствует ли эта информация действительности, но Россия - это абсолютно свободный рынок. Очень много как граждан России, так и граждан других стран, иностранцев покупают здесь объекты недвижимости. Это нормально, широко распространенная практика.

Родственники президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити», 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один – в башне «Федерация».

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Происшествия Подозреваемый в убийстве историк Соколов попросит суд арестовать его Историк Олег Соколов, подозреваемый в жестоком убийстве девушки, намерен просить суд отправить его в СИЗО, сообщает ТАСС.

Происшествия Все материалы по делу Голунова оказались засекречены По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.

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