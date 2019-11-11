Общество

ВедомостиВедомостиFT: семья Асада купила 19 апартаментов в «Москва-сити»

Родственники президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити», 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один – в башне «Федерация».
Читать в источнике
Комментировать254
Дмитрий Песков
Я не знаю, соответствует ли эта информация действительности, но Россия - это абсолютно свободный рынок. Очень много как граждан России, так и граждан других стран, иностранцев покупают здесь объекты недвижимости. Это нормально, широко распространенная практика.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:16
с чего всё началось
Родственники президента Сирии Башара Асада купили как минимум 19 квартир в Москва-сити, 18 из которых расположены в жилом комплексе «Город Столиц», еще одна находится в башне «Федерации», сообщает
 Financial Times.
Дождь06:58

Подробнее о событии

Кремлю неизвестно о том, покупали ли родственники Асада недвижимость в Москве

ТАСС06:35

Кремль не знает о покупке Асадом недвижимости в «Москва-Сити»

РИА Новости06:16

Кремлю неизвестно о покупке окружением Асада апартаментов в «Москва-Сити»

Интерфакс07:11

В Кремле отреагировали на статью FT о квартирах семьи Асада в Москва-Сити

РБК07:14

У семьи Асада нашли 19 квартир в «Москва-сити»

Дождь06:58

Кремль прокомментировал информацию о квартирах семьи Асада в Москве

Ведомости06:28

Кремль оценил данные об элитной недвижимости родни Асада в Москве

Lenta.ru07:17
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:06, Вашингтон
Экономика

В Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера

Прожиточный минимум пенсионера в России планируют увеличить на 232 рубля, соответствующие поправки в бюджет ПФР на текущий год будут рассмотрены Госдумой в первом чтении на этой неделе, сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
РИА Новости 07:45
Происшествия

Подозреваемый в убийстве историк Соколов попросит суд арестовать его

Историк Олег Соколов, подозреваемый в жестоком убийстве девушки, намерен просить суд отправить его в СИЗО, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:35
Происшествия

Все материалы по делу Голунова оказались засекречены

По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Политика

Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули украинскую тему и ситуацию на Ближнем Востоке.
РИА Новости 12:18
Общество

Адвокат Соколова заявил, что защита может сослаться на самооборону

Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова, который подозревается в убийстве аспирантки, Александр Почуев заявил, что защита может сообщить, что это была самооборона, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:03
Политика

Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле

Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.
Газета.Ru 09:30
Происшествия

Суд заочно арестовал журналиста «Росбалта» по делу о вымогательстве

Тверской суд Москвы заочно взял под стражу журналиста агентства «Росбалт» Александра Шварева, которому вменяются вымогательство (ст. 163 УК) у бизнесмена Кенеса Ракишева и клевета (ст. 128.1) на миллиардера Алишера Усманова.
РБК 10:24
Экономика

Украина одержала новую победу над «Газпромом»

Отказ от взаимных претензий в суде является главным условием России для заключения нового контракта по транзиту газа в Евросоюз через территорию Украины, а также для прямых поставок украинским потребителям.
Lenta.ru 06:49
Происшествия

СМИ сообщили об аресте издевавшихся над приемными детьми москвичей

Московский Комсомолец 10:44
Политика

Украина назвала условие прекращения «войны за Крым»

Фактическое состояние войны между Россией и Украиной завершится только после возврата оккупированных территорий, в частности Крыма, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Lenta.ru 12:05
Политика

В «Нафтогазе» просятся посмотреть газоизмерительную станцию «Суджа»

Показать российскую газоизмерительную станцию «Суджа» (Курская область) просят Газпром украинские представители «Нафтогаза».
REGNUM 12:59
Космос

Ракета Falcon с 60 спутниками стартовала с космодрома в США

Ракета-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.
REGNUM 10:29
Футбол

Роналду покинул стадион «Ювентуса» до окончания матча с «Миланом»

Газета.Ru 06:26
Армия и оружие

Патрушев предупредил о повышении риска возникновения ядерной войны

Планы США выйти из Договора по открытому небу снижают порог применения ядерного оружия и кратно увеличивают риски для всего мира, прогнозирует секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
РИА Новости 10:47
Происшествия

На пивзаводе «Балтика» в Петербурге взорвался паропровод

В Санкт-Петербурге на территории пивоваренного завода "Балтика" прорвало паропровод. В результате происшествия пострадали два человека.
Вести.Ru 10:52
Политика

Депутат бундестага заявил о российском Крыме

Политик призвал немцев сотрудничать с Россией в экономическом плане. Депутат бундестага ФРГ Антон Фризен заявил о российском Крыме.
Piter.tv 01:00
Авто

В продаже появился уникальный вездеход «Лесоруб» на шасси ГАЗ-66

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже вездехода-пикапа «Лесоруб».
Тарантас Ньюс 04:30
Футбол

Вадим Васильев: «„Монако“ сможет продать Головина с хорошей прибылью»

Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» оценил, как может развиваться дальнейшая карьера полузащитника французского клуба Александра Головина.
Спорт-Экспресс 11:00
Политика

Президент Боливии Моралес подал в отставку

Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Российская газета вчера в 16:24
Происшествия

Жители Сестрорецка пожаловались на отключение электричества

Жители Сестрорецка в Курортном районе Санкт-Петербурга пожаловались на отключение электричества.
РЕН ТВ 13:01
Общество

Навальный нашел у родственников прокурора Москвы гостиницу в Черногории и дачу на Рублевке

Коммерсантъ 07:13
Кино

Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля

Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF).
РБК 09 ноября в 20:47
Политика

Помпео заявил о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими»

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC заявил, что США поставляли на Украину оружие, «чтобы они могли сражаться с русскими».
RT на русском 12:42
Политика

На Украине вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум

Вопрос о продаже земли иностранцам на Украине будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена, заявил в понедельник украинский президент Владимир Зеленский.
РИА Новости 06:12
Экономика

Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития

По информации собеседников "Ведомостей", департамент имущества Москвы хочет разместить в бывших зданиях Минэкономразвития офис компании "Мосинжпроект", которая занимается проектированием и строительством всех ключевых проектов мэрии – метро, транспортно-пересадочных узлов, дорог и т.д.
Ведомости 07:35
Политика

Лукашенко стал любимым иностранным лидером украинцев

Президент Белорусси Александр Лукашенко стал самым любимым иностранным лидером, которому симпатизируют украинцы.
Газета.Ru 11:55
Общество

В Кувейте россиянку Лазареву приговорили к 15 годам заключения

Российская предпринимательница Мария Лазарева приговорена уголовным судом Кувейта к 15 годам лишения свободы.
Московский Комсомолец 12:44
Общество

Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню

Газета.Ru вчера в 13:30
Происшествия

Выпавшая с детьми из окна дома в Москве женщина оставила записку

РБК 03:46
Происшествия

СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка

Мойка78 09:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное