Общество
ВедомостиFT: семья Асада купила 19 апартаментов в «Москва-сити»
Родственники президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити», 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один – в башне «Федерация».
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с чего всё началось
По информации FT, семья Асада приобрела элитную недвижимость в двухбашенном небоскребе, который до 2012 года считался самым высоким в Европе, с целью сохранения десятков миллионов долларов, поскольку в Сирии бушевала гражданская война.Взгляд.ру05:32
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