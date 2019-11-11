с чего всё началось

Родственники президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити», 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один – в башне «Федерация».

Происшествия Кремль назвал убийство студентки в Петербурге актом безумия Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будут ли наказаны руководство СПбГУ и полиция, своевременно не отреагировавшие на жалобы в адрес доцента вуза Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Политика Путин поручил следить за исполнением закона об амнистии капитала Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину внимательно следить за исполнением запрета Верховного суда РФ использовать декларации, поданные в рамках амнистии, против предпринимателей.

Политика Путин объяснил сокращение расходов на оборону России Россия прошла пик модернизации военной техники и дальше такой объем работ не требуется, заявил президент России Владимир Путин, комментируя снижение расходов на оборону.

Политика Песков рассказал, как Путин защищается от вирусов Президент Владимир Путин выполняет превентивные процедуры, чтобы заранее максимально застраховаться от каких-то вирусов или иных заболеваний, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Здоровье Скворцова раскритиковала не сделавших прививки министров Министр здравоохранения России Вероника Скворцова раскритиковала коллег по правительству, которые не сделали прививку от гриппа.

Политика Россия завершила переговоры с Арменией о допуске на биолаборатории Россия и Армения завершили переговоры о допуске российских специалистов на армянские биолаборатории, вскоре могут подписать меморандум, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Общество Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного Президент России Владимир Путин наградил композитора и народную артистку СССР Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного.

Происшествия Житель Забайкалья ранил своего годовалого сына и убил двух женщин Жителю Агинского района Забайкальского края предъявили обвинение в убийстве гражданской жены и ее сестры, а также в попытке убить собственного годовалого сына, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

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Политика Президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку Президент Боливии Эво Моралес принял решение уйти в отставку. По его словам, этот шаг необходим, чтобы успокоить ситуацию в стране.

Происшествия Под Тулой стажера полиции заподозрили в убийстве человека В Тульской области произошел вооруженный конфликт с участием стажера полиции В УМВД по Тульской области сообщили, что инцидент произошел 10 ноября в Алексинском районе: стажер полиции и его брат вступили в конфликт с полутора десятками человек.

Политика Песков назвал сумму похищенных при строительстве Восточного средств На строительство космодрома Восточный был выделен 91 млрд рублей, похищено 11 млрд рублей, из которых удалось вернуть государству только 3,5 млрд рублей.