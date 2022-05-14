Газета.RuFT: ситуация на Украине привела к сокращению в Британии запасов белой рыбы и маслаБританские магазины традиционной местной еды оказались на грани закрытия из-за трудностей, связанных с введением антироссийских санкций, и ситуации на Украине, сообщает Financial Times.Газета.RuВо время карантина, введенного из-за распространения коронавируса, британские семейные предприятия процветали благодаря переходу на приготовление еды навынос.Газета.RuДругие собеседники издания указали, что сейчас производителям "фиш-энд-чипс" не стоит ожидать снижения цен на картофель и рыбу, а пятничные обеды уже не будут "дешевой едой".Газета.RuВ европейских странах наблюдается рост цен на продукты и энергоресурсы после введения США и ЕС антироссийских санкций.Газета.RuЧитать далееСвернутьПодробнее о событииFT: события на Украине сказались на любимой пище британцевNVL12:23FT: ситуация на Украине привела к сокращению в Британии запасов белой рыбы и маслаГазета.Ru11:41Показать все источникиОценить7Поделиться