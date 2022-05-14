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FT: ситуация на Украине привела к сокращению в Британии запасов белой рыбы и масла

Британские магазины традиционной местной еды оказались на грани закрытия из-за трудностей, связанных с введением антироссийских санкций, и ситуации на Украине, сообщает Financial Times.
Газета.Ru
Во время карантина, введенного из-за распространения коронавируса, британские семейные предприятия процветали благодаря переходу на приготовление еды навынос.
Газета.Ru
Другие собеседники издания указали, что сейчас производителям "фиш-энд-чипс" не стоит ожидать снижения цен на картофель и рыбу, а пятничные обеды уже не будут "дешевой едой".
Газета.Ru
В европейских странах наблюдается рост цен на продукты и энергоресурсы после введения США и ЕС антироссийских санкций.
Газета.Ru

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FT: события на Украине сказались на любимой пище британцев
NVL12:23
FT: ситуация на Украине привела к сокращению в Британии запасов белой рыбы и масла
Газета.Ru11:41
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