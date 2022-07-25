Будьте в Плюсе

FT: с начала года КНР не инвестировала в РФ в рамках инициативы «Один пояс — один путь»

Китай с начала года не вкладывал средства в российские проекты в рамках инициативы «Один пояс — один путь».
Известия
Издание отмечает, что на сегодняшний день основные проекты инициативы сосредоточены на Ближнем Востоке.
ПРАЙМ
В 2021 году были заключены российско-китайские соглашения на $2 млрд.
ТАСС
Крупнейшим партнером Китая в первом полугодии 2022 года стала Саудовская Аравия.
ТАСС

Подробнее о событии

Китай с начала 2022 года не инвестировал в Россию в рамках инициативы «Один пояс — один путь»
Коммерсантъвчера в 12:44
Bloomberg: инвестиции РФ в проект «Один пояс — один путь» сократились до нуля
Ведомостивчера в 13:24
FT: Китай перестал вкладывать в РФ в рамках проекта «Один пояс — один путь»
ИА Красная Веснавчера в 13:11
FT: Китай с начала года не инвестировал в РФ в рамках инициативы «Один пояс — один путь»
Газета.Ruвчера в 13:04
Инвестиции в Россию через глобальный проект Китая сократились до нуля
РБК18:06
FT: Китай с начала года не инвестировал в РФ в рамках инициативы «Один пояс - один путь»
ТАССвчера в 12:29
Эксперты заявили о сокращении до нуля инвестиций в России в проекте Китая «Один пояс»
Forbesвчера в 11:34

Интересное

Генконсул КНР Мэйфан привела цитаты дипломатов США о вмешательстве во внутренние дела

Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан привела цитаты американских дипломатов о вмешательстве во внутренние дела других государств.
RT на русском22:28

Times: западные СМИ намеренно скрывают правду о крупных успехах России на Украине

Западные СМИ намеренно скрывают правду о крупных успехах России на Украине, написал британский журналист Род Лиддл в статье газеты Times.
РИА Новости20:31

ЦБ может возобновить выпуск купюр номиналом 5 и 10 руб. в конце года

Центробанк планирует в конце года возобновить печать купюр номиналом 10 руб. образца 1997 года.
Коммерсантъ19:35

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов заявил, что Украины как государства уже нет

В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области.
РИА Новости22:06

МИД Греции указал на опасность распространения национализма в Турции

В Афинах опасаются возможных последствий националистического подъема в турецком обществе, заявил глава МИД Греции Никос Дендиас в интервью газете Kathimerini.
РБК22:09

País: Брюссель опасается, что после отставки Драги Италия станет «троянским конем» России

Брюссель опасается, что после отставки премьер-министра Марио Драги Италия может стать "троянским конем" России в Европе, пишет обозреватель Бернардо де Мигель в статье для испанской газеты País.
РИА Новости21:31

В Николаевской области погиб командир 28-й одесской бригады

Командир дислоцированной в Одесской области 28-й отдельной механизированной бригады полковник Виталий Гуляев погиб в Николаевской области.
Коммерсантъ17:48

В 2022 году жители РФ приобрели больше смартфонов от Samsung, чем от Apple

По данным сотовый операторов, показатель популярности смартфонов Samsung остался на том же уровне, что и год назад.
Пепелац Ньюс22 июля в 03:55

Захарова назвала революционными слова Трампа и Гора о двух гендерах и крахе демократии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова бывшего вице-президента США Альберта Гора о разрушенной демократии и заявление экс-президента США Дональда Трампа о существовании только двух гендеров.
Российская газета20:43

Новый кроссовер ГАЗ «Корнет» 2022-2023 года показали на первых фоторендерах

Абсолютно новый кроссовер "ГАЗ Корнет" 2022-2023 показан на фоторендерах.
Tver-portal.ru21:00