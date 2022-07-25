ИзвестияFT: с начала года КНР не инвестировала в РФ в рамках инициативы «Один пояс — один путь»Китай с начала года не вкладывал средства в российские проекты в рамках инициативы «Один пояс — один путь».ИзвестияИздание отмечает, что на сегодняшний день основные проекты инициативы сосредоточены на Ближнем Востоке.ПРАЙМВ 2021 году были заключены российско-китайские соглашения на $2 млрд.ТАССКрупнейшим партнером Китая в первом полугодии 2022 года стала Саудовская Аравия.ТАССЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияВечерняя МоскваПрофильРЕН ТВREGNUMГазета.RuРБКПодробнее о событииКитай с начала 2022 года не инвестировал в Россию в рамках инициативы «Один пояс — один путь»Коммерсантъвчера в 12:44Bloomberg: инвестиции РФ в проект «Один пояс — один путь» сократились до нуляВедомостивчера в 13:24FT: Китай перестал вкладывать в РФ в рамках проекта «Один пояс — один путь»ИА Красная Веснавчера в 13:11FT: Китай с начала года не инвестировал в РФ в рамках инициативы «Один пояс — один путь»Газета.Ruвчера в 13:04Инвестиции в Россию через глобальный проект Китая сократились до нуляРБК18:06FT: Китай с начала года не инвестировал в РФ в рамках инициативы «Один пояс - один путь»ТАССвчера в 12:29Эксперты заявили о сокращении до нуля инвестиций в России в проекте Китая «Один пояс»Forbesвчера в 11:34Показать ещёОценить237Поделиться