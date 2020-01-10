Политика

РИА НовостиРИА НовостиFT сообщила о новых британских санкциях против россиян

По словам источников FT в британском правительстве, под первую волну санкций попадут граждане России, Ливии и Северной Кореи, а также граждане Саудовской Аравии, причастные к убийству Джамаля Хашукджи. Режим начнет действовать после выхода Великобритании из ЕС, запланированного на 31 января.
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FT сообщила о новых британских санкциях за нарушение прав человека

Газета.Ru06:02

FT: Лондон готовит собственный санкционный режим, под который могут подпасть россияне

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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
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Австралийская компания Santos продала сорт нефти Pyrenees с отгрузкой в начале марта с премией 31 доллар за баррель к бенчмарку Dated Brent, который составляет около $65.31 за баррель.
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Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что он считает «очень вероятным», что потерпевший катастрофу в Исламской Республике Иран украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» мог быть сбит иранскими ракетами.
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