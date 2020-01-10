Политика
Lenta.ruВеликобритания подготовила новые антироссийские санкции
Financial Times также сообщает, что в первую очередь под санкции могут попасть Ливия, Северная Корея и Саудовская Аравия. Новый режим будет действовать независимо от Евросоюза после того, как Лондон покинет его. Благодаря этому Великобритания сможет действовать быстрее, не согласовывая меры с ЕС.
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Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Футбол
Венгр Кашшаи сменил Егорова на посту главы департамента судейства РФС
Мрачные перспективы российского футбола подтвердились - было принято решение найти иностранного специалиста в департамент судейства: вместо Егорова рулить теперь будет 44-летний венгр Виктор Кашшаи.
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
Политика
CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами
Разведка США считает, что разбившийся под Тегераном 8 января украинский самолет был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО.
Армия и оружие
Две трети оборонзаказа в России пойдет на закупки нового оружия
Порядка 68% гособоронзаказа нынешнего года пойдут на закупки новейших образцов оружия, сообщил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу.
Шоу-бизнес
Александр Ревва женился в четвертый раз
Торжественная церемония состоялась на Мальдивах. Интересно, что избранницей артиста стала его законная жена Анжелика - снова.
Политика
Ирак возобновил переговоры по закупке российской ЗРС С-300
Ирак возобновил переговоры с Россией по закупке зенитных комплексов С-300.
Общество
Пресс-секретарем Радия Хабирова стала 24-летняя Диана Сафаргалеева
Происшествия
Умер экс-участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов
Бывший участник поп-группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов умер 9 января в возрасте 47 лет в Подмосковье.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона
С точки зрения безопасности для здоровья человека длительность разговора по мобильному телефону не должна превышать двух минут, а между звонками стоит делать паузу как минимум на 15 минут, считают эксперты Роспотребнадзора.
Происшествия
В Красноярском крае раскрыли совершенное в 2010 году убийство девочки
Красноярские следователи раскрыли убийство 14-летней девушки, совершенное в 2010 году.
Экономика
Стало известно, сколько россиян отдают по кредитам больше 80% доходов
В 2019 году каждый четвёртый заёмщик в России отдавал по кредитам более 80% своих доходов.
Общество
Астролог назвала знаки Зодиака — «хамелеоны»
Некоторые знаки Зодиака изменчивы и называются хамелеонами. Они приходятся на смену одного времени года на другое.
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
Футбол
«Крылья Советов» ведут переговоры с 19-летним конголезцем
По информации источника, самарский клуб уже ведёт переговоры с 19-летним игроком сборной Конго.
Авто
Kia Seltos для России испытали на Дмитровском полигоне
Экономика
Минфин не поддержал налоговую реконструкцию при наказании фирм-уклонистов
Отрицание налоговой реконструкции Письмо Минфина за подписью первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова было направлено руководителю ФНС Михаилу Мишустину 13 декабря.
Политика
Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Космос
Роскосмос показал марсианские дюны
Специалисты уточнили, что марсианские дюны принимают различные формы и очертания, что помогает составить представление о преобладающих на планете ветрах.
Теннис
Грета Тунберг присоединилась к критике Федерера
17-летняя шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся выступлениями в защиту экологии, присоединилась к акции Rogerwakeupnow («Роджер проснись сейчас же»), участники которой недовольны тем, что швейцарец Роджер Федерер является послом банка Credit Suisse, сообщает AS.