Политика

Lenta.ruLenta.ruВеликобритания подготовила новые антироссийские санкции

Financial Times также сообщает, что в первую очередь под санкции могут попасть Ливия, Северная Корея и Саудовская Аравия. Новый режим будет действовать независимо от Евросоюза после того, как Лондон покинет его. Благодаря этому Великобритания сможет действовать быстрее, не согласовывая меры с ЕС.
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