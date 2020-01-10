Политика

РИА НовостиРИА НовостиFT сообщила о новых британских санкциях против россиян

По словам источников FT в британском правительстве, под первую волну санкций попадут граждане России, Ливии и Северной Кореи, а также граждане Саудовской Аравии, причастные к убийству Джамаля Хашукджи. Режим начнет действовать после выхода Великобритании из ЕС, запланированного на 31 января.
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FT сообщила о новых британских санкциях за нарушение прав человека

Газета.Ru06:02

FT: россияне могут подпасть под новый санкционный режим Британии

RT на русском03:23

FT сообщила о новых британских санкциях против россиян

РИА Новости03:05

FT узнала о планах Лондона наказать россиян за нарушения прав человека

РБК02:22

FT: Лондон готовит собственный санкционный режим, под который могут подпасть россияне

ТАСС02:08

FT узнала о подготовке в Лондоне санкций, под которые могут попасть россияне

Интерфакс01:36

Великобритания готовится к запуску собственного, не зависимого от ЕС санкционного режима

Эхо Москвы01:30
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Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Происшествия

В мурманской больнице операцию по ампутации ноги доверили студентам

Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении врача-хирурга одной из больниц, который доверил студентам четвертого курса проведение операции по ампутации конечности.
ТАСС 03:42
Общество

Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду

По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
REGNUM 06:41
Политика

МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

МИД России вернул Киеву ноту протеста в связи с визитом российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения.
RT на русском 07:39
Происшествия

Самолёт авиакомпании Nordwind жёстко сел в Анталье

REGNUM 06:52
Происшествия

Место крушения украинского лайнера в Иране расчистили от улик

Мусорщики забирают улики с места крушения Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране.
Lenta.ru 07:31
Политика

CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами

Газета.Ru 04:12
Происшествия

Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 07:50
Здоровье

В Марковском геронтологическом центре открыли отделение милосердия

НИА-Байкал вчера в 23:02
Общество

Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Газета.Ru 03:10
Политика

Ирак потребовал от США начать переговоры о выводе войск

Багдад потребовал от США начать переговоры о выводе иностранных войск с территории Ирака.
Lenta.ru 07:24
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Политика

Россию обязали заплатить Украине за Крым

Россию обязали возместить украинским компаниям потери, которые они понесли, потеряв активы в Крыму.
Lenta.ru 07:43
Политика

Иран пригласил к расследованию крушения украинского Боинга американцев

Напомним, ранее Иран категорически отказался передавать «чёрные» ящики украинского самолёта и делиться какой-либо информацией с американцами.
Мир новостей 03:26
Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 17:27
Кино

Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Российский фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей, следует из данных портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
REGNUM 07:34
Спорт

Россияне прошли под своим флагом на открытии юношеской Олимпиады

Ридус вчера в 14:31
Политика

Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране

Украинские власти получили от представителей США важные данные о крушении близ Тегерана Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ).
Lenta.ru 06:31
Происшествия

В избиении сына Жванецкого заподозрили студентов МГИМО

РИА Новости 07:16
Экономика

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомости вчера в 14:46
Армия и оружие

WP: Иран пытался нанести минимум ущерба США при ракетных ударах

Власти иранской республики заблаговременно выверяли ракетные удары по базам Соединенных Штатов в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше американских военных.
ТК Звезда вчера в 02:38
Политика

Путин озвучил дату начала грузового сообщения по Крымскому мосту

Полноценное грузовое сообщение по Крымскому мосту начнется с 1 июля 2020 года, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного развитию Крыма и Севастополя.
Экономика сегодня 07:47
Финансы

Банк России увеличил долю доллара США и золота в резервах

С 30 июня 2018 года по 30 июня 2019 года объем золотовалютных резервов Банка России вырос на 58,5 миллиарда долларов США, составив 516,8 миллиарда долларов.
Российская газета вчера в 11:02
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости 07:02
Происшествия

Пассажир украинского Boeing перед крушением посмеялся на тему войны

Взгляд.ру 07:44
Здоровье

Онкоцентр в Нижегородской области начнут строить в 2021 году

Гипер НН 03:15
Политика

Парламент Абхазии призвал президента уйти в отставку

Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту непризнанной республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
Ведомости вчера в 13:41
Армия и оружие

Рядом с побережьем Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

Как сообщило в своем Twitter минобороны Украины, украинская авиация обнаружила рядом с побережьем в Азовском море корабль пограничной службы ФСБ России.
Военное дело вчера в 10:24
Армия и оружие

В ЛНР заявили о трех сбитых БПЛА украинских силовиков за неделю

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила за минувшую неделю три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.
РИА Новости 07:17
Общество

Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы

Регулярные авиарейсы планируется открыть между Симферополем и Ереваном (Армения) с марта текущего года, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
РИА Новости вчера в 19:23
Общество

Бизнесмена арестовали за взятку замминистра в $10 тыс. и бутылку водки

Следствие считает, что мужчина пытался дать взятку — $10 тыс. и бутылку водки «Белуга» — заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву.
РБК 07:16
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