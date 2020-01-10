Политика
РИА НовостиFT сообщила о новых британских санкциях против россиян
По словам источников FT в британском правительстве, под первую волну санкций попадут граждане России, Ливии и Северной Кореи, а также граждане Саудовской Аравии, причастные к убийству Джамаля Хашукджи. Режим начнет действовать после выхода Великобритании из ЕС, запланированного на 31 января.
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Футбол
Кашшаи сменил Егорова в должности главы Департамента судейства РФС
Российский футбольный союз (РФС) огласил имя нового главы Департамента судейства, им стал венгерский арбитр Виктор Кашшаи.
Политика
Дональд Трамп поздравил Ким Чен Ына с днем рождения
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Происшествия
В Казахстане назвали основную версию авиакатастрофы в Алма-Ате
Крушение самолета Fokker-100 в Алма-Ате произошло по причине обледенения воздушного судна.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Армия и оружие
Против РФ и КНР: США ищут место в Азии для нового спецподразделения
Американские военные намерены разместить в Азии специализированное подразделение, которое будет действовать против России и КНР.
Происшествия
В Красноярском крае раскрыли совершенное в 2010 году убийство девочки
Красноярские следователи раскрыли убийство 14-летней девушки, совершенное в 2010 году.
Политика
В МИД России прокомментировали события в Абхазии
Происходящие в Абхазии события являются внутренним делом этой страны, говорится 10 января в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Политика
CNN: украинский самолет был сбит двумя иранскими ракетами
Украинский Boieng, разбившийся в Иране, был сбит не одной иранской ракетой, а двумя, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к американской разведке.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Авто
В Сети опубликовали фото внедорожника Aurus Komendant
Первый автосалон Aurus открылся 23 августа в Москве. В шоуруме представлены седан Senat S600 и лимузин Senat Limousine.
Армия и оружие
Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание РСМД США
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание ракет средней и меньшей дальности Соединенными Штатами.
Происшествия
Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае
В администрации Хатанги отметили, что пассажиров Ми-8 должен забрать вылетевший из села вертолет.
Космос
В Virgin Galactic растет число желающих отправиться в тур на суборбиту
Компания Virgin Galactic заявила о стабильном росте числа желающих попасть на регулярные туристические суборбитальные полеты на борту космолетов серии SpaceShipTwo.
Общество
Власти признали ошибку при увольнении редактора «Урюпинской правды»
Напомним, что ранее глава администрации города уволил главного редактора "Урюпинской правды" Ольгу Шушлебину по статье 278 Трудового кодекса.
Политика
Украина попросила Канаду предоставить данные об авиакатастрофе в Иране
Офис генерального прокурора Украины попросил канадскую сторону предоставить имеющуюся у неё информацию касательно крушения украинского пассажирского самолёта в Тегеране 8 января.
Происшествия
В СК заявили об объективности в деле экс-заведующей роддомом Сармосян
Следствие, несмотря на общественный резонанс, намерено объективно расследовать дело бывшей заведующей роддомом №27 Москвы Марины Сармосян, обвиняемой в халатности и уволенной со своего поста после многочисленных жалоб пациенток, заявил заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета (СК) России Владимир Меньшов.
Происшествия
В Индии женщина очнулась во время собственных похорон
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона «Фарго»
В YouTube опубликован трейлер четвертого сезона сериала «Фарго». Премьера новых эпизодов состоится 19 апреля.
Общество
«Apple» обвинили в нарушении патентных прав
Производитель медоборудования «Masimo» обвинил «Apple» в нарушении патентных прав.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Общество
Один из создателей World of Tanks намерен основать в России партию
Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров планирует создать Партию прямой демократии.
Авто
Toyota рассказала о новом Land Cruiser 300
Один из руководителей бренда рассказал, что новый внедорожник Land Cruiser 300 сможет удивить экологичными силовыми агрегатами.
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.
Авто
Redmi празднует первый год с момента отделения от Xiaomi
Сегодня компания Redmi сообщили о том, что она отмечает год с момента отделения от Xiaomi и начала самостоятельно действительности бренда.
Космос
Советский спутник связи «Молния» сгорел в атмосфере
Советский спутник связи "Молния 2-17" сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы над Индийским океаном, сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
Культура
В воскресенье в Ульяновске закроют главную ёлку
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка
Банк России с 10 января отозвал лицензию у московского Нэклис-банка, сообщается на сайте регулятора.
Игры
Экс-руководитель Microsoft вместо Xbox купит PlayStation 5
Бывший вице-президент игрового отдела Microsoft Майкл Ибарра намерен обзавестись Sony PlayStation 5, а новинки Xbox проходить на PC.