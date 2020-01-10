По словам источников FT в британском правительстве, под первую волну санкций попадут граждане России, Ливии и Северной Кореи, а также граждане Саудовской Аравии, причастные к убийству Джамаля Хашукджи. Режим начнет действовать после выхода Великобритании из ЕС, запланированного на 31 января.

FT сообщила о новых британских санкциях против россиян

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