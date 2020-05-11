Коронавирус
РБКFT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
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Западные СМИ «раскрыли» причину низкого числа погибших от COVID-19 в РФ
ИА Красная Веснавчера в 17:49
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Общество
Путин назвал меры поддержки семей с детьми
RT на русском вчера в 09:53
Здоровье
89 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 10 мая, за сутки в регионе еще у 89 человек лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 10 мая в 06:08
Происшествия
Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым
Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
Происшествия
Хозяину хосписа в Красногорске предъявлено обвинение
Организатору частного хосписа в Красногорске предъявлено обвинение в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Газета.Ru 05:25
Общество
Стали известны параметры двигателя для сверхзвукового лайнера
Генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Кирилл Сыпало рассказал, что инженерам удалось определить набор параметров и облик будущего двигателя для сверхзвукового гражданского лайнера.
МедиаПоток 03:45
Кино
Актер Энди Серкис: новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории
iReactor 09 мая в 12:32
Экономика
В России может обанкротиться до 70% производителей мебели
По ее данным, 69% опрошенных производителей мебели оценили запас финансовой прочности своих предприятий в полтора месяца.
Ведомости вчера в 21:22
Происшествия
При пожаре в Петербурге погибли пациенты из одной палаты
При пожаре в реанимации больницы Святого Георгия погибли больные из одной палаты, в соседних помещениях люди не пострадали, сообщил прокурор Петербурга Сергей Литвиненко.
Интерфакс 03:36
Общество
Власти Москвы объяснили необходимость ношения масок и перчаток
Носить маски и перчатки в общественных местах необходимо, поскольку у большинства заболевание COVID-19 протекает бессимптомно.
Известия 05:03
Общество
Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом
По сведениям университета Джонса Хопкинса, на утро 12 мая в Испании, которая находилась на втором месте до публикации последней российской статистики, к 12 мая было зарегистрировано 227 тысяч 436 случаев заражения.
Инфо24 04:13
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Армия и оружие
В ЛНР за сутки не зарегистрировано обстрелов со стороны ВСУ
За минувшие сутки на линии фронта в ЛНР не зафиксировано обстрелов со стороны ВСУ.
ИА Новороссия 03:17
Политика
В Крыму назвали условия Климкина для «возвращения» полуострова бредом
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом варианты "возвращения" полуострова, которые обозначил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
РИА Новости 02:13
Происшествия
Воронцов попал из изолятора в хирургию
"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов.
Вести.Ru вчера в 08:53
Транспорт
ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков
ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД начали применять новую систему «Карантин», позволяющую инспекторам подключиться к стационарной камере и в режиме реального времени видеть автомобили без пропуска.
Коммерсантъ 03:43
Политика
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
Как написала на своей странице в Instagram депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, у нее впервые состоялся диалог с украинским журналистом, передает "Россия 24".
Инфорос вчера в 14:09
Политика
Премьер Украины заявил, что карантин в стране продлят после 22 мая
Карантин, объявленный на Украине в связи с пандемией коронавируса до 22 мая, будет продлен и после этой даты.
ТАСС 02:01
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
RT на русском 03:44
Космос
В Роскосмосе считают Марс наиболее подходящей для колонизации планетой
Принимая во внимание постоянно растущую температуру Солнца, Роскосмос уверен, что Марс — наиболее подходящая для будущей колонизации планета.
News.ru 02:45
Кино
Финальный сезон сериала «13 причин почему» выйдет на Netflix 5 июня
Сериал «13 причин почему» вернется на экраны 5 июня 2020 года.
КиноПоиск 04:09
Здоровье
В Роспотребнадзоре не исключают, что на Алтае введут перчаточный режим
Перчаточный режим в Алтайском крае не ввели, но все может измениться.
Толк 04:35
Общество
Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:48
Происшествия
Жертв изнасилования обвиняют в нарушении режима самоизоляции в Красноярске
Сотрудники полиции Красноярска составили материалы о нарушении режима самоизоляции на двух девушек, обратившихся к патрульным после перенесенного сексуального насилия.
Газета.Ru 04:34
Наука
Женщин предупреждают о возможном бесплодии из-за коронавируса
Медики предупредили женщин о возможном развитии бесплодия из-за новой коронавирусной инфекции.
МедиаПоток 02:33
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва 10 мая в 02:03
Фигурное катание
Плющенко сделает из Трусовой суперспортсменку во всех направлениях
Тренер Евгений Плющенко намерен сделать из фигуристки Александры Трусовой суперспортсмена во всех направлениях, - как он признался в интервью РИА-Спорт.
ProstoProSport 05:00
Автоспорт
Феттель покинет «Феррари» в конце сезона
Четырехкратный чемпион мира отверг предложенные командой условия, и после окончания сезона Феттель покинет команду.
Российская газета 01:15
Здоровье
Человечеству предрекли новую эпидемию после коронавируса
Введенные во всем мире ограничения из-за распространения коронавируса могут привести к началу эпидемии туберкулеза, сообщает CNBC со ссылкой на новое исследование Stop TB Partnership.
Известия вчера в 23:12
Футбол
Месси признан лучшим в Лиге чемпионов по соотношению голов и матчей
Лучшим стал форвард "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец забивает 0,8 гола за одну игру. Всего на его счету 114 мячей в 141 матче.
Pravda.Ru 05:22