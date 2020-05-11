Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

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Транспорт ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД начали применять новую систему «Карантин», позволяющую инспекторам подключиться к стационарной камере и в режиме реального времени видеть автомобили без пропуска. 32

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Здоровье Человечеству предрекли новую эпидемию после коронавируса Введенные во всем мире ограничения из-за распространения коронавируса могут привести к началу эпидемии туберкулеза, сообщает CNBC со ссылкой на новое исследование Stop TB Partnership. 10