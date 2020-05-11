Коронавирус

РБКРБКFT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
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Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом

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Financial Times: В России смертность от коронавируса может быть на 70% выше официальных данных

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FT: смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше официальной

Znak.comвчера в 21:48

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

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Западные СМИ «раскрыли» причину низкого числа погибших от COVID-19 в РФ

ИА Красная Веснавчера в 17:49

FT: число жертв коронавируса в России может превышать данные властей на 70%

Ведомостивчера в 14:48

Почему смертность в Москве в апреле оказалась на 20% выше, чем в тот же период в другие годы?

BFM.ruвчера в 11:55
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Общество

Путин назвал меры поддержки семей с детьми

RT на русском вчера в 09:53
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Здоровье

89 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 10 мая, за сутки в регионе еще у 89 человек лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 10 мая в 06:08
576
Происшествия

Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым

Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
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Происшествия

Хозяину хосписа в Красногорске предъявлено обвинение

Организатору частного хосписа в Красногорске предъявлено обвинение в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Газета.Ru 05:25
Общество

Стали известны параметры двигателя для сверхзвукового лайнера

Генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Кирилл Сыпало рассказал, что инженерам удалось определить набор параметров и облик будущего двигателя для сверхзвукового гражданского лайнера.
МедиаПоток 03:45
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Кино

Актер Энди Серкис: новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории

iReactor 09 мая в 12:32
28
Экономика

В России может обанкротиться до 70% производителей мебели

По ее данным, 69% опрошенных производителей мебели оценили запас финансовой прочности своих предприятий в полтора месяца.
Ведомости вчера в 21:22
1
Происшествия

При пожаре в Петербурге погибли пациенты из одной палаты

При пожаре в реанимации больницы Святого Георгия погибли больные из одной палаты, в соседних помещениях люди не пострадали, сообщил прокурор Петербурга Сергей Литвиненко.
Интерфакс 03:36
1
Общество

Власти Москвы объяснили необходимость ношения масок и перчаток

Носить маски и перчатки в общественных местах необходимо, поскольку у большинства заболевание COVID-19 протекает бессимптомно.
Известия 05:03
13
Общество

Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом

По сведениям университета Джонса Хопкинса, на утро 12 мая в Испании, которая находилась на втором месте до публикации последней российской статистики, к 12 мая было зарегистрировано 227 тысяч 436 случаев заражения.
Инфо24 04:13
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
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Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
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Армия и оружие

В ЛНР за сутки не зарегистрировано обстрелов со стороны ВСУ

За минувшие сутки на линии фронта в ЛНР не зафиксировано обстрелов со стороны ВСУ.
ИА Новороссия 03:17
3
Политика

В Крыму назвали условия Климкина для «возвращения» полуострова бредом

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом варианты "возвращения" полуострова, которые обозначил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
РИА Новости 02:13
15
Происшествия

Воронцов попал из изолятора в хирургию

"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов.
Вести.Ru вчера в 08:53
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Транспорт

ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков

ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД начали применять новую систему «Карантин», позволяющую инспекторам подключиться к стационарной камере и в режиме реального времени видеть автомобили без пропуска.
Коммерсантъ 03:43
32
Политика

Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту

Как написала на своей странице в Instagram депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, у нее впервые состоялся диалог с украинским журналистом, передает "Россия 24".
Инфорос вчера в 14:09
257
Политика

Премьер Украины заявил, что карантин в стране продлят после 22 мая

Карантин, объявленный на Украине в связи с пандемией коронавируса до 22 мая, будет продлен и после этой даты.
ТАСС 02:01
Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

RT на русском 03:44
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Космос

В Роскосмосе считают Марс наиболее подходящей для колонизации планетой

Принимая во внимание постоянно растущую температуру Солнца, Роскосмос уверен, что Марс — наиболее подходящая для будущей колонизации планета.
News.ru 02:45
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Кино

Финальный сезон сериала «13 причин почему» выйдет на Netflix 5 июня

Сериал «13 причин почему» вернется на экраны 5 июня 2020 года.
КиноПоиск 04:09
Здоровье

В Роспотребнадзоре не исключают, что на Алтае введут перчаточный режим

Перчаточный режим в Алтайском крае не ввели, но все может измениться.
Толк 04:35
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Общество

Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:48
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Происшествия

Жертв изнасилования обвиняют в нарушении режима самоизоляции в Красноярске

Сотрудники полиции Красноярска составили материалы о нарушении режима самоизоляции на двух девушек, обратившихся к патрульным после перенесенного сексуального насилия.
Газета.Ru 04:34
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Наука

Женщин предупреждают о возможном бесплодии из-за коронавируса

Медики предупредили женщин о возможном развитии бесплодия из-за новой коронавирусной инфекции.
МедиаПоток 02:33
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Общество

Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады

На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва 10 мая в 02:03
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Фигурное катание

Плющенко сделает из Трусовой суперспортсменку во всех направлениях

Тренер Евгений Плющенко намерен сделать из фигуристки Александры Трусовой суперспортсмена во всех направлениях, - как он признался в интервью РИА-Спорт.
ProstoProSport 05:00
Автоспорт

Феттель покинет «Феррари» в конце сезона

Четырехкратный чемпион мира отверг предложенные командой условия, и после окончания сезона Феттель покинет команду.
Российская газета 01:15
Здоровье

Человечеству предрекли новую эпидемию после коронавируса

Введенные во всем мире ограничения из-за распространения коронавируса могут привести к началу эпидемии туберкулеза, сообщает CNBC со ссылкой на новое исследование Stop TB Partnership.
Известия вчера в 23:12
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Футбол

Месси признан лучшим в Лиге чемпионов по соотношению голов и матчей

Лучшим стал форвард "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец забивает 0,8 гола за одну игру. Всего на его счету 114 мячей в 141 матче.
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