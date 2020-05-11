Коронавирус
РБКFT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
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Общество
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Коммерсантъ вчера в 21:40
Политика
Ограничительные меры для россиян старше 65 лет сохранятся
Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая.
Орловское информбюро вчера в 09:50
Общество
Туляков могут оштрафовать на 30 тысяч рублей за отсутствие маски
Как сообщила председатель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова, за отсутствие масок в общественных местах предполагается административный штраф от тысячи до 30 тысяч рублей.
Тульская служба новостей 08:02
Политика
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
Интерфакс 08:26
Общество
Правительство утвердило выплаты для семей с детьми
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
Общество
Портал госуслуг оказался частично недоступен после обращения Путина
Россияне вечером 11 мая столкнулись с временной частичной недоступностью портала госуслуг после обращения президента России Владимира Путина, сообщали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «РТ Лабс».
ИрСити 01:57
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Экономика
Сечин обозначил меры господдержки «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
Происшествия
В трех продуктовых магазинах Екатеринбурга обнаружили коронавирус
В трех продуктовых магазинах Екатеринбурга среди сотрудников был обнаружен коронавирус. Об этом E1.RU сообщил источник.
Екатеринбург в интернете 08:16
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Экономика
Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:09
Кино
Дмитрий Певцов заступился за военный фильм «На Париж»
Главные роли в фильме исполнили: Сергей Маковецкий, Рената Литвинова, Евгений Стычкин, Федор Добронравов, Игорь Золотовицкий и другие.
РИА Новости 04:46
Общество
Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на ЖКХ
Минстрой предлагает снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи — с 22% до 15%.
Известия вчера в 12:00
Здоровье
«Мне говорили про всемирный заговор и смеялись в лицо»: экс-челябинка заразилась COVID-19 в Москве
25-летняя Анна заразилась коронавирусом в Москве. В столицу она переехала три года назад — учиться и работать в сфере торговли.
74.ru 05:11
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Шоу-бизнес
Дана Борисова извинилась за оскорбления перед Волочковой
Балерина же все заявления Борисовой опровергает, а неделю назад даже собралась подавать на Дану в суд за клевету.
RuNews24.ru 03:28
Общество
В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
Хоккей
Йори Лехтеря перешёл в «Спартак»
Йори Лехтеря прошлый сезон провёл в рядах санкт-петербургского СКА, сыграл 51 матч в регулярном чемпионате, набрал 30 баллов (15 голов + 15 передач).
ГЛАС.RU 04:34
Общество
Умер писатель Константин Крылов
Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Экономика
Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно
Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
Экономика
Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ 08:25
Политика
В Крыму Климкину напомнили о чужой для полуострова Украине
Парламентарий подчеркнул, что Крым вернулся в состав России в результате осознанного выбора крымчан, а само его возвращение назвал неизбежным.
Российская газета 07:51
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в России
Жителей центра европейской России ждет резкое похолодание, сообщает РИА Новости.
Пятый канал вчера в 01:43
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
Общество
Дополнительные 5 тысяч рублей получат семьи с детьми до трех лет
На выплату могут рассчитывать семьи, у которых родился ребенок или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, а также лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Сайт интересных новостей вчера в 12:00
Общество
ПФР разъяснил, как оформить обещанное Путиным пособие на ребенка
Пенсионный фонд России (ПФР) разместил на своем сайте инструкцию, каким образом оформить пособие в 10 тыс. рублей на ребенка от 3 до 16 лет.
Росбалт 07:53