Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Общество Туляков могут оштрафовать на 30 тысяч рублей за отсутствие маски Как сообщила председатель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова, за отсутствие масок в общественных местах предполагается административный штраф от тысячи до 30 тысяч рублей. 48

Политика Дмитрий Песков заболел коронавирусом Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом. 166

Общество Правительство утвердило выплаты для семей с детьми Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет. 2,7K

Общество Портал госуслуг оказался частично недоступен после обращения Путина Россияне вечером 11 мая столкнулись с временной частичной недоступностью портала госуслуг после обращения президента России Владимира Путина, сообщали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «РТ Лабс». 370

Экономика Сечин обозначил меры господдержки «Роснефти» Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании. 56

Экономика Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. 297

Общество Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на ЖКХ Минстрой предлагает снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи — с 22% до 15%. 11

Шоу-бизнес Дана Борисова извинилась за оскорбления перед Волочковой Балерина же все заявления Борисовой опровергает, а неделю назад даже собралась подавать на Дану в суд за клевету.

Общество В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство. 1,2K

Хоккей Йори Лехтеря перешёл в «Спартак» Йори Лехтеря прошлый сезон провёл в рядах санкт-петербургского СКА, сыграл 51 матч в регулярном чемпионате, набрал 30 баллов (15 голов + 15 передач).

Общество Умер писатель Константин Крылов Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова. 105

Политика Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS. 172

Экономика Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций. 41

Экономика Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.

Общество Дополнительные 5 тысяч рублей получат семьи с детьми до трех лет На выплату могут рассчитывать семьи, у которых родился ребенок или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, а также лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 1