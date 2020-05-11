Коронавирус

РБКРБКFT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
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Онищенко прокомментировал статью FT о смертности от COVID-19 в России

RT на русском06:15

Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности в России от COVID-19

ИА Красная Весна08:25

Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России

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Онищенко прокомментировал статью FT о смертности от коронавируса в России

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Financial Times: В России смертность от коронавируса может быть на 70% выше официальных данных

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FT: число жертв коронавируса в России может превышать данные властей на 70%

Ведомостивчера в 14:48

Почему смертность в Москве в апреле оказалась на 20% выше, чем в тот же период в другие годы?

BFM.ruвчера в 11:55
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Общество

Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию

Коммерсантъ вчера в 21:40
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Политика

Ограничительные меры для россиян старше 65 лет сохранятся

Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая.
Орловское информбюро вчера в 09:50
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Общество

Туляков могут оштрафовать на 30 тысяч рублей за отсутствие маски

Как сообщила председатель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова, за отсутствие масок в общественных местах предполагается административный штраф от тысячи до 30 тысяч рублей.
Тульская служба новостей 08:02
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Политика

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
Интерфакс 08:26
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Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
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Армия и оружие

Атаку местных жителей на российский конвой в Сирии показали на видео

Lenta.ru 06:58
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Общество

Портал госуслуг оказался частично недоступен после обращения Путина

Россияне вечером 11 мая столкнулись с временной частичной недоступностью портала госуслуг после обращения президента России Владимира Путина, сообщали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «РТ Лабс».
ИрСити 01:57
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Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
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Экономика

Сечин обозначил меры господдержки «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
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Происшествия

В трех продуктовых магазинах Екатеринбурга обнаружили коронавирус

В трех продуктовых магазинах Екатеринбурга среди сотрудников был обнаружен коронавирус. Об этом E1.RU сообщил источник.
Екатеринбург в интернете 08:16
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Общество

В Подмосковье продлены некоторые ограничения

В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
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Экономика

Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:09
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Кино

Дмитрий Певцов заступился за военный фильм «На Париж»

Главные роли в фильме исполнили: Сергей Маковецкий, Рената Литвинова, Евгений Стычкин, Федор Добронравов, Игорь Золотовицкий и другие.
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Общество

Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на ЖКХ

Минстрой предлагает снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи — с 22% до 15%.
Известия вчера в 12:00
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«Мне говорили про всемирный заговор и смеялись в лицо»: экс-челябинка заразилась COVID-19 в Москве

25-летняя Анна заразилась коронавирусом в Москве. В столицу она переехала три года назад — учиться и работать в сфере торговли.
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Шоу-бизнес

Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии

KM.ru 08:14
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Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
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Шоу-бизнес

Дана Борисова извинилась за оскорбления перед Волочковой

Балерина же все заявления Борисовой опровергает, а неделю назад даже собралась подавать на Дану в суд за клевету.
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Общество

В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
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Умер писатель Константин Крылов

Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
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Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
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Экономика

Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно

Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
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Экономика

Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ 08:25
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В Крыму Климкину напомнили о чужой для полуострова Украине

Парламентарий подчеркнул, что Крым вернулся в состав России в результате осознанного выбора крымчан, а само его возвращение назвал неизбежным.
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в России

Жителей центра европейской России ждет резкое похолодание, сообщает РИА Новости.
Пятый канал вчера в 01:43
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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
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Общество

Дополнительные 5 тысяч рублей получат семьи с детьми до трех лет

На выплату могут рассчитывать семьи, у которых родился ребенок или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, а также лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Сайт интересных новостей вчера в 12:00
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Общество

ПФР разъяснил, как оформить обещанное Путиным пособие на ребенка

Пенсионный фонд России (ПФР) разместил на своем сайте инструкцию, каким образом оформить пособие в 10 тыс. рублей на ребенка от 3 до 16 лет.
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