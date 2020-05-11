Коронавирус

РБКРБКFT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
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Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times
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РБК01:06

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FT: смертность от COVID в России на 70% выше официальных цифр

URA.Ru03:42

Западные СМИ «раскрыли» причину низкого числа погибших от COVID-19 в РФ

ИА Красная Веснавчера в 17:49

FT сообщила о превышении реальной смертности от коронавируса в России на 70%

Forbes02:14

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

РБК01:06

FT: смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше официальной

Znak.comвчера в 21:48

Financial Times: В России смертность от коронавируса может быть на 70% выше официальных данных

Эхо Москвы03:05

FT: число жертв коронавируса в России может превышать данные властей на 70%

Ведомостивчера в 14:48
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 04:01, Ашберн
Происшествия

Дело возбудили после гибели пациентов при пожаре в больнице Петербурга

Вечерняя Москва 01:54
4
Общество

С 1 июня на каждого ребёнка с 3 до 15 лет выплатят 10 тысяч рублей

Каждая семья с детьми с 3 до 15 лет получит 10 тысяч рублей. Об этом в ходе обращения к нации 11 мая заявил президент России Владимир Путин.
Сиб.фм вчера в 09:40
1,9K
Общество

Власти назвали условия получения новых выплат семьям с детьми

На портале госуслуг появилась информация, какие семьи могут получить дополнительные выплаты на детей и что нужно для этого сделать.
РБК 03:24
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Кино

Актеры фантастической трилогии «Назад в будущее» встретились онлайн

REGNUM 03:05
Политика

В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
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Энергетика

ОАЭ объявили о новом сокращении нефтедобычи

Абу-Даби, 11 мая 2020, 19:02 — REGNUM Добыча нефти ОАЭ будет сокращена дополнительно в июне на 100 тысяч баррелей в сутки, сообщили 11 мая в минэнерго Эмиратов.
REGNUM вчера в 12:02
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Общество

На второй этап снятия ограничений могут выйти 11 регионов

Как считает вице-премьер, сейчас уже 11 субъектов имеют показатели, соответствующие не только первому, но даже и второму этапу снятия ограничений.
РИА Новости вчера в 12:50
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Происшествия

Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Красноярска

Лайнер "Почта России" совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за проблем с шасси.
Газета.Ru 00:06
14
Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
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Происшествия

В Хабаровском крае нашли два разбившихся в 1942 году бомбардировщика

Сотрудники Поискового объединения "АвиаПоиск" обнаружили на территории Хабаровского края два разбившихся 78 лет назад советских бомбардировщика ДБ-3.
Российская газета 00:45
Футбол

Продажа «Ньюкасла» саудовскому консорциуму находится под угрозой срыва

Сделка по продаже клуба английской премьер-лиги "Ньюкасл Юнайтед" консорциуму из Саудовской Аравии находится на грани срыва.
Вести.Ru вчера в 15:41
Фигурное катание

Щербакова опровергла информацию об уходе от Тутберидзе

Серебряная медалистка чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию Анна Щербакова опровергла информацию о намерении отказаться от услуг тренера Этери Тутберидзе.
RT на русском 03:57
Общество

Ирина Хмелевская ушла с поста замгубернатора Курской области

vKurske.com 03:30
11
Происшествия

Изнасилованных на улице россиянок оштрафуют за нарушение режима самоизоляции

В Красноярске полиция составила административные протоколы на двух местных жительниц 17 и 18 лет за нарушение режима самоизоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, после того, как их на улице изнасиловал ранее судимый мужчина.
Lenta.ru 03:12
1
Энергетика

Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
248
Происшествия

Число жертв пожара в хосписе в Красногорске выросло до 11

ТАСС 03:29
Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
15
Происшествия

В Екатеринбурге злостные нарушители самоизоляции напали на полицейских

Российская газета 02:59
182
Общество

Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число людей с COVID-19 превысило 4,1 миллиона человек.
РИА Новости 03:58
26
Шоу-бизнес

Актер Юрий Стоянов рассказал о своей пенсии в 60 000 рублей

OAnews вчера в 01:32
71
Общество

В Подмосковье продлены некоторые ограничения

В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
251
Общество

В РФ за сутки зарегистрировано 11,6 тысяч новых случаев коронавируса

Всего в РФ зарегистрировано 221 344 случаев (+5,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Интерфакс вчера в 03:40
32
Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции

Известия вчера в 17:38
521
Происшествия

В Крыму скончались две женщины с коронавирусом

Симферополь, 12 мая 2020, 10:51 — REGNUM Две женщины с подтвержденными результатами тестов на коронавирус скончались в Крыму.
REGNUM 03:51
3
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
2,8K
Общество

Еще 1820 человек вылечились от коронавируса в Москве

В столице за минувшие сутки от коронавируса вылечились еще 1820 человек.
Вечерняя Москва 02:21
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Музыка

Гитару Курта Кобейна выставили на аукцион за $1 млн

Гитару Курта Кобейна, являвшегося лидером группы Nirvana, выставят на продажу со стартовой ценой в 1 миллион долларов.
Дни24 01:28
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Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
253
Общество

Вильфанд предсказал неоднородное лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21
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Происшествия

СМИ сообщили о нападении на больницу в Кабуле

РБК 03:51
Главное