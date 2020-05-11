с чего всё началось

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Общество Власти назвали условия получения новых выплат семьям с детьми На портале госуслуг появилась информация, какие семьи могут получить дополнительные выплаты на детей и что нужно для этого сделать. 2

Политика В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство. 519

Энергетика ОАЭ объявили о новом сокращении нефтедобычи Абу-Даби, 11 мая 2020, 19:02 — REGNUM Добыча нефти ОАЭ будет сокращена дополнительно в июне на 100 тысяч баррелей в сутки, сообщили 11 мая в минэнерго Эмиратов. 87

Политика Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS. 103

Происшествия В Хабаровском крае нашли два разбившихся в 1942 году бомбардировщика Сотрудники Поискового объединения "АвиаПоиск" обнаружили на территории Хабаровского края два разбившихся 78 лет назад советских бомбардировщика ДБ-3.

Футбол Продажа «Ньюкасла» саудовскому консорциуму находится под угрозой срыва Сделка по продаже клуба английской премьер-лиги "Ньюкасл Юнайтед" консорциуму из Саудовской Аравии находится на грани срыва.

Фигурное катание Щербакова опровергла информацию об уходе от Тутберидзе Серебряная медалистка чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию Анна Щербакова опровергла информацию о намерении отказаться от услуг тренера Этери Тутберидзе.

Происшествия Изнасилованных на улице россиянок оштрафуют за нарушение режима самоизоляции В Красноярске полиция составила административные протоколы на двух местных жительниц 17 и 18 лет за нарушение режима самоизоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, после того, как их на улице изнасиловал ранее судимый мужчина. 1

Энергетика Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти» Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири. 248

Происшествия В Крыму скончались две женщины с коронавирусом Симферополь, 12 мая 2020, 10:51 — REGNUM Две женщины с подтвержденными результатами тестов на коронавирус скончались в Крыму. 3

Экономика Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. 253