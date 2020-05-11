Коронавирус
РБКFT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
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с чего всё началось
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.РБК01:06
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Западные СМИ «раскрыли» причину низкого числа погибших от COVID-19 в РФ
ИА Красная Веснавчера в 17:49
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 04:01, Ашберн
Происшествия
Дело возбудили после гибели пациентов при пожаре в больнице Петербурга
Вечерняя Москва 01:54
Общество
С 1 июня на каждого ребёнка с 3 до 15 лет выплатят 10 тысяч рублей
Каждая семья с детьми с 3 до 15 лет получит 10 тысяч рублей. Об этом в ходе обращения к нации 11 мая заявил президент России Владимир Путин.
Сиб.фм вчера в 09:40
Общество
Власти назвали условия получения новых выплат семьям с детьми
На портале госуслуг появилась информация, какие семьи могут получить дополнительные выплаты на детей и что нужно для этого сделать.
РБК 03:24
Политика
В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
Энергетика
ОАЭ объявили о новом сокращении нефтедобычи
Абу-Даби, 11 мая 2020, 19:02 — REGNUM Добыча нефти ОАЭ будет сокращена дополнительно в июне на 100 тысяч баррелей в сутки, сообщили 11 мая в минэнерго Эмиратов.
REGNUM вчера в 12:02
Общество
На второй этап снятия ограничений могут выйти 11 регионов
Как считает вице-премьер, сейчас уже 11 субъектов имеют показатели, соответствующие не только первому, но даже и второму этапу снятия ограничений.
РИА Новости вчера в 12:50
Происшествия
Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Красноярска
Лайнер "Почта России" совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за проблем с шасси.
Газета.Ru 00:06
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Происшествия
В Хабаровском крае нашли два разбившихся в 1942 году бомбардировщика
Сотрудники Поискового объединения "АвиаПоиск" обнаружили на территории Хабаровского края два разбившихся 78 лет назад советских бомбардировщика ДБ-3.
Российская газета 00:45
Футбол
Продажа «Ньюкасла» саудовскому консорциуму находится под угрозой срыва
Сделка по продаже клуба английской премьер-лиги "Ньюкасл Юнайтед" консорциуму из Саудовской Аравии находится на грани срыва.
Вести.Ru вчера в 15:41
Фигурное катание
Щербакова опровергла информацию об уходе от Тутберидзе
Серебряная медалистка чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию Анна Щербакова опровергла информацию о намерении отказаться от услуг тренера Этери Тутберидзе.
RT на русском 03:57
Общество
Ирина Хмелевская ушла с поста замгубернатора Курской области
vKurske.com 03:30
Происшествия
Изнасилованных на улице россиянок оштрафуют за нарушение режима самоизоляции
В Красноярске полиция составила административные протоколы на двух местных жительниц 17 и 18 лет за нарушение режима самоизоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, после того, как их на улице изнасиловал ранее судимый мужчина.
Lenta.ru 03:12
Энергетика
Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Происшествия
В Екатеринбурге злостные нарушители самоизоляции напали на полицейских
Российская газета 02:59
Общество
Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число людей с COVID-19 превысило 4,1 миллиона человек.
РИА Новости 03:58
Шоу-бизнес
Актер Юрий Стоянов рассказал о своей пенсии в 60 000 рублей
OAnews вчера в 01:32
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Общество
В РФ за сутки зарегистрировано 11,6 тысяч новых случаев коронавируса
Всего в РФ зарегистрировано 221 344 случаев (+5,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Интерфакс вчера в 03:40
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции
Известия вчера в 17:38
Происшествия
В Крыму скончались две женщины с коронавирусом
Симферополь, 12 мая 2020, 10:51 — REGNUM Две женщины с подтвержденными результатами тестов на коронавирус скончались в Крыму.
REGNUM 03:51
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество
Еще 1820 человек вылечились от коронавируса в Москве
В столице за минувшие сутки от коронавируса вылечились еще 1820 человек.
Вечерняя Москва 02:21
Музыка
Гитару Курта Кобейна выставили на аукцион за $1 млн
Гитару Курта Кобейна, являвшегося лидером группы Nirvana, выставят на продажу со стартовой ценой в 1 миллион долларов.
Дни24 01:28
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21