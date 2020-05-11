Коронавирус
РБКFT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
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с чего всё началось
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.РБК01:06
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Западные СМИ «раскрыли» причину низкого числа погибших от COVID-19 в РФ
ИА Красная Веснавчера в 17:49
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 02:29, Ашберн
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В Башкирии отменяют режим самоизоляции
В Башкирии снимают режим самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение, пишет РБК.
Общественное телевидение России вчера в 15:32
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Названы полезные в условиях эпидемии коронавируса продукты
Полезными в условиях эпидемии продуктами являются простокваша, чайный гриб, зелень и печень трески, сообщила врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина.
Lenta.ru вчера в 23:09
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При пожаре в петербургской больнице погибли пять человек
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Всех жителей Уханя протестируют на коронавирус
Власти китайского города Ухань, ставшего изначальным эпицентром пандемии коронавируса, распорядились провести скрининг-тесты на COVID-19 для всех жителей.
Инфо24 02:17
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В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето
Погода в России в предстоящее лето будет неоднородной, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Российской газете».
РБК 01:24
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Речь идет о моделях Samsung Galaxy M51 и M31s, известных сейчас под модельными номерами SM-M515F и SM-M317F.
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Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми
Сразу после завершения выступления президент России подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми.
НТВ вчера в 10:35
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
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"Кассандра Климкина" опять села в лужу.
РИА Новости вчера в 15:11
Общество
ВОЗ надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу, учитывая статистику последних дней, пишет Bloomberg.
Газета.Ru 10 мая в 11:05
Политика
На Украине Зеленского назвали слабаком
Президентом Украины Владимиром Зеленским управляет «колониальная администрация» из представителей западных структур.
Известия вчера в 20:51
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Макгрегора рассмешил комментарий Нурмагомедова о победе Гэтжи
Московский Комсомолец вчера в 18:51
Общество
Названы регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции
Начальник ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Юрий Валяев назвал РИА Новости регионы, лидирующие по числу нарушений самоизоляции.
RZN.info вчера в 01:17
Политика
Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту
Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru вчера в 11:26
Происшествия
В Кабуле у входа в больницу произошёл взрыв
Кабул, 12 мая 2020, 09:25 — REGNUM У входа в больницу в Кабуле произошёл взрыв.
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Президент Украинской ассоциации футбола находится под следствием УЕФА
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко стал объектом расследования УЕФА и ФИФА, сообщает агентство AP.
Чемпионат вчера в 15:42
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Врачи выявили новые симптомы коронавируса у детей
Ранее в Нью-Йорке трое детей умерли от воспалительного синдрома, который может быть вызван коронавирусом.
URA.Ru вчера в 22:47
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Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы
Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы.
Lenta.ru вчера в 21:15
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По факту пожара в петербургской больнице возбуждено уголовное дело
Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту пожара в больнице Святого Георгия, статья - "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", сообщает пресс-служба ведомства.
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В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
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Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
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Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
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Медведев оценил заявление Путина о приостановке периода нерабочих дней
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