с чего всё началось

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

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