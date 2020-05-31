Коронавирус
РБКFT сообщила о принуждении элиты КНДР к вливанию денег в экономику
Лидер КНДР Ким Чен Ын требует от представителей северокорейской элиты вливаний средств в бюджет страны, что поможет противостоять двойной угрозе, исходящей от пандемии коронавируса COVID-19 и международных санкций. Об этом пишет Financial Times (FT).
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Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Среднемесячная температура на большинстве территории России будет около нормы в июне, "очагами тепла" станут Западная Сибирь, северная половина Красноярского края и Чукотка.
ТАСС 17:17
Кино
«Аванпост» откроет кинопрокат в Японии
Peterburg2.ru 17:22
Политика
Трамп объявил о разрыве отношений между США и ВОЗ
Соединенные Штаты прекращают все отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
МонаВиста вчера в 13:05
Экономика
Oxford Economics: рынок акций США переоценен со всех точек зрения
Рынок акций США переоценен на 16%, поэтому короткая позиция по индексу S&P 500 выглядит все более привлекательной, пишет стратег Oxford Economics Дэниэл Гросвенор.
Profinance.ru 11:46
Политика
«Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии
Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак».
REGNUM вчера в 13:02
Космос
Роскосмос выдвинул новую версию происхождения Луны
Город342 вчера в 03:42
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Происшествия
На Кубани выявлено 80 новых носителей коронавируса, один человек умер
Краснодар, 31 мая 2020, 11:48 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском края за последние сутки, сообщил 31 мая региональный оперштаб.
REGNUM 04:48
Общество
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом
Российская газета 17:34
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
Прокуратура и следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту изъятия детей из многодетной семьи.
BFM.ru 09:55
Здоровье
Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 2,5 тыс
Всего в Москве с начала распространения эпидемии коронавирусом заразились более180 тыс. человек, из них 80 тыс. уже выздоровели.
РБК 18:56
Общество
В Крыму отменили плату за обсерваторы для приезжающих
Власти Крыма отменили плату за размещение приезжающих без конкретной цели в обсерваторах.
Lenta.ru 14:58
Происшествия
IIHS назвал автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП
Как выяснилось, «капсулами смерти» чаще всего становятся субкомпактные автомобили – в них за период с 2015 по 2018 годы в США погибло 108 водителей (в расчете на миллион зарегистрированных транспортных средств).
Автоновости дня 04:44
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена в DC
Голливудский актер Генри Кавилл обсуждает с DC Comics следующий проект, где он может вернуться к роли Супермена, сообщает издание Variety.
NewInform 03:05
Экономика
Кризис: первые итоги
6 марта разваливается соглашение ОПЕК +, Саудовская Аравия начинает демпинговать с ценами на нефть, они стремительно рушатся.
Сахалин.Инфо 18:56
Политика
Медведев рассказал об успешности онлайн-праймериз «ЕР»
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что предварительное голосование успешно состоялось.
Российская газета 14:58
Общество
В России вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 17:00
Футбол
Сёмин рассказал, почему отказался от должности «почётного главного тренера» «Локомотива»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не остался в клубе из-за председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.
RT на русском 17:42
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2020 года
С наступлением первого летнего месяца в жизни россиян появилось множество изменений.
Москва 24 17:03
Космос
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru 14:33
Армия и оружие
Северный флот России получит на вооружение гиперзвуковое оружие
В перспективе Северный флот России примет на вооружение гиперзвуковое оружие.
Профиль 19:27
Космос
Роскосмос запланировал в 2020 году испытание двух новых ракет
Испытания двух новых ракет запланированы Роскосмосом в этом году.
МИР 24 05:30
Футбол
Чемпионшип возобновится 20 июня
Английская футбольная лига (EFL) на официальном сайте опубликовала заявление по поводу возобновления Чемпионшипа.
Soccer.ru 17:13
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Коммерсантъ 07:22
Космос
Пилотируемый корабль к МКС запустил Илон Маск
Сегодня 30 мая, в субботу, в 22:22 по Москве, был запущен первый пилотируемый космический корабль Илона Маска.
ГЛАС.RU вчера в 16:34
Политика
Рогозин назвал Ельцина предателем и удалил пост
Подписчики главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина обратили внимание на то, что он удалил свой твит, написанный накануне, с рассуждениями о величии Советского Союза.
Газета.Ru 06:35