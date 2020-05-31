Лидер КНДР Ким Чен Ын требует от представителей северокорейской элиты вливаний средств в бюджет страны, что поможет противостоять двойной угрозе, исходящей от пандемии коронавируса COVID-19 и международных санкций. Об этом пишет Financial Times (FT).

FT сообщила о принуждении элиты КНДР к вливанию денег в экономику

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