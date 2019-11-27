Футбол
РБКFT сообщила о рекордной для спорта оценке совладельца «Манчестер Сити»
Пакет оценивается в $500 млн, а стоимость всей CFG — $4,8 млрд, что является рекордным показателем для спорта, пишет газета. Компании, помимо «Манчестер Сити», принадлежат несколько клубов из США и Китая. По данным FT, полученные $500 млн CFG планирует направить на покупку большего числа клубов.
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Сын Ротару вмешался в скандал вокруг травли певицы
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Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России
Немецкий автопроизводитель Volkswagen сертифицировал в России седан Volkswagen Jetta седьмого поколения.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние праздники
Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Общество
Путин простился с бывшим ректором СПбГУ Людмилой Вербицкой
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Петербург, чтобы проститься с бывшим ректором Санкт-Петербургского государственного университета, деканом филологического факультета Людмилой Вербицкой, передает корреспондент НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ.
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Путин призвал обустроить новую трассу М-11
Глава государства отметил, что трасса М-11 должна быть обустроена.
Спорт
Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Общество
Казань стала лидером по качеству жизни в России
Футбол
Главный тренер «Краснодара»: Фернандеш не сыграет с «Базелем»
Португальский полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Мануэл Фернандеш пропустит матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского "Базеля", заявил главный тренер российской команды Сергей Матвеев.
Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Игры
Возможно, GSC Game World расскажет новые подробности о S.T.A.L.K.E.R. 2 в начале декабря
К посту прикрепили изображение с играми компании, среди которых присутствует S.T.A.L.K.E.R. 2.
Гаджеты
Распродажа: BQ снижает цены почти на все смартфоны и кнопочные телефоны. Некоторые модели подешевели на треть
Аналогичным образом подешевели кнопочные телефоны – в основном на 10%, хотя есть и предложения со скидкой в размере 30%.
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2019 года
Прежде всего, не стоит забывать об уплате налогов. Последний срок для отчислений за 2018 год – 2 декабря.
Общество
«Медуза»: Москва потратила 850 млн на неправильный сбор опавшей листвы
По данным «Медузы», в Москве потратили более 850 миллионов рублей на вывоз опавших листьев, при этом значительная их часть собирается в нарушение установленных правил.
Политика
Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии
Ранее ГЛАС сообщал о том, что новый состав Еврокомиссии утвержден Советом ЕС.
Космос
Космонавт высказался насчет поломки туалетов на МКС
Герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин прокомментировал поломку туалетов в американском сегменте Международной космической станции.
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Николай Басков объяснил свою потасовку с Игорем Крутым в Минске
Николай Басков объяснил свое поведение на юбилее Игоря Крутого в Минске.
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Бывший муж Лолиты Иванов не выдержал экзамена на детекторе лжи
Экономика
Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана
Многочисленные замечания от властей и бизнеса получила идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Политика
Президент Литвы дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным
Президент Литвы Гитанас Науседа решил дать советы главе Украины Владимиру Зеленскому перед встречей лидеров стран "нормандской четверки", которая состоится 9 декабря в Париже.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Политика
Кремль допустил отдельную встречу Путина и Зеленского в Париже
В Кремле не исключают возможности отдельной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита в «нормандском формате» в Париже.
Происшествия
В Москве второклассница погибла после того, как мать нашла в ее мобильном переписку со взрослым мужчиной
Дочка переписывалась со взрослым мужчиной, он присылал свои интимные фото и просил в ответ снимки школьницы.
Кино
Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»
Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.