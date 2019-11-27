Футбол

РБКРБКFT сообщила о рекордной для спорта оценке совладельца «Манчестер Сити»

Пакет оценивается в $500 млн, а стоимость всей CFG — $4,8 млрд, что является рекордным показателем для спорта, пишет газета. Компании, помимо «Манчестер Сити», принадлежат несколько клубов из США и Китая. По данным FT, полученные $500 млн CFG планирует направить на покупку большего числа клубов.
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Владелец «Манчестер Сити» продал свою долю акций на 500 млн долларов

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