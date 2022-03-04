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FT сообщила о планах Евросоюза увеличить запасы газа в хранилищах до 80% к 30 сентября

Евросоюз намерен увеличить заполненность хранилищ природным газом.
Lenta.ru
По информации издания, к 30 сентября заполненность подземных хранилищ Европы должна достичь уровня 80% против нынешних 29%.
Известия
3 марта цена газа в Европе вновь перешагнула исторический максимум и поднялась почти до $2280 за тысячу кубометров.
РЕН ТВ
Рост биржевых котировок на газ наблюдается на фоне звучащих на Западе заявлений, что Россия, отвечающая за 39% поставок газа в Европу, искусственно создает дефицит газа, что привело к взлету цен на энергоноситель.
Известия

Подробнее о событии

FT сообщила о планах Евросоюза увеличить запасы газа в хранилищах до 80% к 30 сентября
Lenta.ru21:41
FT: Евросоюз увеличит более чем вдвое запасы газа в своих хранилищах
Известия21:37
FT узнал о планах ЕС увеличить запасы газа в хранилищах
РБК20:13
FT: Евросоюз планирует увеличить запасы газа в ПХГ более чем в два раза к зиме
RT на русском20:29
Евросоюз захотел заполнить хранилища газа до 80% к зиме — FT
REGNUM16:51
Евросоюз намерен заполнить хранилища газа на 80% к зиме — СМИ
ИА Красная Весна16:50
FT: Евросоюз намерен к зиме довести заполненность хранилищ газа до 80%
ТАСС16:29

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