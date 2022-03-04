Рост биржевых котировок на газ наблюдается на фоне звучащих на Западе заявлений, что Россия, отвечающая за 39% поставок газа в Европу, искусственно создает дефицит газа, что привело к взлету цен на энергоноситель.
Республика Корея добилась от Вашингтона права для своих фирм не обращаться за лицензией к властям США при экспорте технологической продукции в Россию, однако экспортные ограничения Сеула должны будут соответствовать санкциям других западных стран.
По словам Нуланд, прекращение санкций возможно в случае, если Россия «закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны», а также её «право на существование».
Флагман ВМС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" подтопили в порту Николаева, украинские власти рассчитывают восстановить его в будущем, сообщает украинский Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя приостановку членства России в Совете Европы, назвал это "хорошей возможностью восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников".