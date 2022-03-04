Lenta.ruFT сообщила о планах Евросоюза увеличить запасы газа в хранилищах до 80% к 30 сентябряЕвросоюз намерен увеличить заполненность хранилищ природным газом.Lenta.ruКак отмечает газета, к 30 сентября заполненность подземных хранилищ Европы должна достичь уровня 80% против нынешних 29%.Life.ruТакже, как сообщается, рассматривается и введение налога на сверхприбыль до 30 июня.ПРАЙМ"С высокими ценами на газ скоординированные действия могут помочь снизить зависимость ЕС от российских энергоресурсов", — подчеркивается в документе Еврокомиссии.ПРАЙМЧитать далееСвернутьРБКРБКЦарьградРамблерИзвестияИА Красная ВеснаГазета.RuРЕН ТВРосбалтREGNUMLife.ruПодробнее о событииFT: ЕК предложит нарастить запасы газа в Европе до 80%Ведомости01:50Евросоюз запланировал увеличить запасы газа в ПХГ — FTИА Красная Весна02:10Европейский союз предпишет держать газохранилища заполненными на 80%ПРАЙМвчера в 08:15FT: Евросоюз планирует увеличить запасы газа в ПХГ более чем в два раза к зимеRT на русском20:29FT узнала о планах ЕС увеличить запасы газа в хранилищахРБК20:13FT: Евросоюз намерен к зиме довести заполненность хранилищ газа до 80%ТАСС16:29FT сообщила о планах Евросоюза увеличить запасы газа в хранилищах до 80% к 30 сентябряLenta.ru21:41Показать ещёОценить269Поделиться