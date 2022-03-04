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FT сообщила о планах Евросоюза увеличить запасы газа в хранилищах до 80% к 30 сентября

Евросоюз намерен увеличить заполненность хранилищ природным газом.
Lenta.ru
Как отмечает
 газета, к 30 сентября заполненность подземных хранилищ Европы должна достичь уровня 80% против нынешних 29%.
Life.ru
Также, как сообщается, рассматривается и введение налога на сверхприбыль до 30 июня.
ПРАЙМ
"С высокими ценами на газ скоординированные действия могут помочь снизить зависимость ЕС от российских энергоресурсов", — подчеркивается в документе Еврокомиссии.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

FT: ЕК предложит нарастить запасы газа в Европе до 80%
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Евросоюз запланировал увеличить запасы газа в ПХГ — FT
ИА Красная Весна02:10
Европейский союз предпишет держать газохранилища заполненными на 80%
ПРАЙМвчера в 08:15
FT: Евросоюз планирует увеличить запасы газа в ПХГ более чем в два раза к зиме
RT на русском20:29
FT узнала о планах ЕС увеличить запасы газа в хранилищах
РБК20:13
FT: Евросоюз намерен к зиме довести заполненность хранилищ газа до 80%
ТАСС16:29
FT сообщила о планах Евросоюза увеличить запасы газа в хранилищах до 80% к 30 сентября
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