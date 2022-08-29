РИА НовостиFT: соседи Норвегии обвинили ее в эгоизме из-за решения ограничить экспорт энергииСкандинавские страны раскритиковали план Норвегии по ограничению экспорта электроэнергии, сообщила Financial Times.ForbesПоводом для возмущения стало заявление статс-секретаря Министерства нефти и энергетики Норвегии Андреаса Бьелланда Эриксена о проводимом правительством "анализе механизмов снижения производства и экспорта электричества" в другие государства ЕС.Московский КомсомолецДиректор по рынку электроэнергии датской Energinet Йоханнес Бруун в комментарии Financial Times выразил опасения, что примеру Осло могут последовать и другие важные экспортеры электроэнергии.ИзвестияПрежде Норвегия отказалась снижать цены на природный газ для европейских импортеров, несмотря на энергетический кризис.Общественная служба новостейЧитать далееСвернутьПолитическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаYakutsk.ruR.LifeФАНГазета.RuMonavista DailyRuposters.ruREGNUMИзвестияИноСМИНародные новостиПодробнее о событииFinancial Times: Дания, Финляндия и Швеция обвинили Норвегию в энергетическом подрыве ЕвропыИзвестиявчера в 09:37FT: Дания, Финляндия и Швеция обвинили Норвегию в энергетическом подрыве ЕвропыLenta.ruвчера в 16:05Норвегию обвинили в подрыве Европы за ограничение экспорта электроэнергииМосковский Комсомолецвчера в 16:57FT: соседи Норвегии обвинили ее в эгоизме из-за решения ограничить экспорт энергииРИА Новости18:06Скандинавские страны обвинили Норвегию в «энергетическом подрыве» ЕвропыГазета.Ruвчера в 08:19Скандинавские страны раскритиковали план Норвегии ограничить экспорт электричестваForbesвчера в 06:22Соседи рассердились на Норвегию за план ограничить поставки электроэнергииREGNUMвчера в 02:53Показать ещёОценить288Поделиться