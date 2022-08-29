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FT: соседи Норвегии обвинили ее в эгоизме из-за решения ограничить экспорт энергии

Скандинавские страны раскритиковали план Норвегии по ограничению экспорта электроэнергии, сообщила
 Financial Times.
Forbes
Поводом для возмущения стало заявление статс-секретаря Министерства нефти и энергетики Норвегии Андреаса Бьелланда Эриксена о проводимом правительством "анализе механизмов снижения производства и экспорта электричества" в другие государства ЕС.
Московский Комсомолец
Директор по рынку электроэнергии датской Energinet Йоханнес Бруун в комментарии Financial Times выразил опасения, что примеру Осло могут последовать и другие важные экспортеры электроэнергии.
Известия
Прежде Норвегия отказалась снижать цены на природный газ для европейских импортеров, несмотря на энергетический кризис.
Общественная служба новостей

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