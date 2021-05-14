Совокупное состояние 120 долларовых российских миллиардеров достигло порядка 35% ВВП страны, увеличившись примерно на 10 п. п. за год. Об этом сообщила в пятницу британская газета Financial Times со ссылкой на свои подсчеты.

С чего всё началось По обоим этим показателям Россия в этом году заняла первые места, а рост числа «плохих» миллиардеров, особенно в развивающихся странах, из экономической становится политической проблемой, угрожая спровоцировать общественные протесты, пишет Шарма для Financial Times. Дождь вчера в 08:03