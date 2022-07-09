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FT: союзники Бориса Джонсона намерены помешать экс-главе Минфина Сунаку стать премьером

Сторонники премьера Великобритании Бориса Джонсона намерены препятствовать экс-главе Минфина Риши Сунаку занять пост главы правительства, сообщили источники Financial Times
 (FT).
Коммерсантъ
Как отметил один из источников, экс-глава Минфина не рассказал Джонсону о намерении покинуть свой пост.
RT на русском
В пятницу Сунак официально заявил о выдвижении на пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра.
Московский Комсомолец
Предполагается, что пост премьера могут занять Риши Сунак, министр обороны Бен Уоллес или глава МИД Лиз Трасс.
ТК Звезда

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