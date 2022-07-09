РИА НовостиFT: союзники Бориса Джонсона намерены помешать экс-главе Минфина Сунаку стать премьеромСторонники премьера Великобритании Бориса Джонсона намерены препятствовать экс-главе Минфина Риши Сунаку занять пост главы правительства, сообщили источники Financial Times (FT).КоммерсантъКак отметил один из источников, экс-глава Минфина не рассказал Джонсону о намерении покинуть свой пост.RT на русскомВ пятницу Сунак официально заявил о выдвижении на пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра.Московский КомсомолецПредполагается, что пост премьера могут занять Риши Сунак, министр обороны Бен Уоллес или глава МИД Лиз Трасс.ТК ЗвездаЧитать далееСвернутьПолитРоссияПолитРоссияАпралРоссийская газетаЭкономика сегодняПолитика СегодняКомсомольская правдаГазета.RuLife.ruАбзацТК ЗвездаЯмал-МедиаТелеканал 360°Вечерняя МоскваREGNUMПодробнее о событииСторонники Джонсона обвинили бывшего главу Минфина Британии в предательствеРЕН ТВ21:00FT заявила о планах союзников Джонсона помешать экс-главе Минфина Сунаку стать премьеромLenta.ru23:34FT: союзники Бориса Джонсона намерены помешать экс-главе Минфина Сунаку стать премьеромРИА Новости22:49FT: сторонники Джонсона будут мешать экс-министру финансов занять пост премьераКоммерсантъ21:49FT: сторонники Джонсона намерены помешать Сунаку занять пост премьера БританииRT на русском01:59FT: сторонники премьера Джонсона хотят помешать занять его пост экс-главе Минфина СунакуГазета.Ru20:43FT: сторонники Джонсона стремятся помешать бывшему главе Минфина занять пост премьераТАСС20:33Показать ещёОценить367Поделиться