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FT: страны НАТО и ЕС планируют улучшить отслеживание поставленных на Украину вооружений

В настоящее время ряд стран ЕС и Североатлантического альянса ведут переговоры с властями Украины о создании системы отслеживания или инвентаризации оружия.
Lenta.ru
По словам
 источников газеты, несколько стран НАТО обсуждают с украинской стороной возможность создания системы отслеживания либо детализированного перечня поставляемого вооружения.
RT на русском
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс на вебинаре в Брюсселе подтвердила, что поставляемое Украине западное оружие потенциально может оказываться на черном рынке.
Коммерсантъ
Тем временем The Washington Times сообщает, что помощь Украине не является военной стратегией Америки, дальнейшая судьба поставленного вооружения требует особого контроля.
Общественная служба новостей

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FT: страны НАТО и ЕС планируют улучшить отслеживание поставленных на Украину вооружений
Lenta.ru19:19
ЕС и НАТО планируют ужесточить контроль за передачей оружия Киеву
Московский Комсомолец18:41
НАТО ужесточит контроль за передачей Киеву оружия
ТВ Центрвчера в 13:29
FT сообщила о планах ЕС и НАТО ужесточить контроль за передачей оружия Украине
RT на русскомвчера в 13:51
В НАТО заявили о планах по контролю за передачей вооружения Украине
Взгляд.рувчера в 13:14
FT: НАТО и ЕС намерены ужесточить контроль за передачей оружия Украине
Газета.Ruвчера в 13:05
НАТО и ЕС ужесточат контроль за передачей Украине вооружений
Общественная служба новостейвчера в 13:01

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