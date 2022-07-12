Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс на вебинаре в Брюсселе подтвердила, что поставляемое Украине западное оружие потенциально может оказываться на черном рынке.
На неформальном заседании Совбеза ООН по «нацизму и фашизму» на Украине представителям западных стран было сложно оппонировать представленным российскими дипломатами аргументам, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире «России 24».