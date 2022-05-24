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FT: существующие в мировой экономике проблемы могут привести к рецессии

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву.
РИА Новости
Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти.
РИА Новости
На этом фоне растут цены на топливо, что уже привело к экономическим проблемам в Европе и США.
РИА Новости
Директор Центра региональной политики РАНХиГС доктор экономических наук Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы дедолларизации экономики России.
RT на русском

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FT: существующие в мировой экономике проблемы могут привести к рецессии
RT на русском18:19
FT: мировая экономика столкнулась с четырьмя проблемами, которые грозят рецессией
РИА Новости17:50
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