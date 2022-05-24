RT на русскомFT: существующие в мировой экономике проблемы могут привести к рецессииПосле начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву.РИА НовостиСейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти.РИА НовостиНа этом фоне растут цены на топливо, что уже привело к экономическим проблемам в Европе и США.РИА НовостиДиректор Центра региональной политики РАНХиГС доктор экономических наук Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы дедолларизации экономики России.RT на русскомЧитать далееСвернутьПодробнее о событииFT: существующие в мировой экономике проблемы могут привести к рецессииRT на русском18:19FT: мировая экономика столкнулась с четырьмя проблемами, которые грозят рецессиейРИА Новости17:50Показать все источникиОценить2Поделиться