Будьте в Плюсе

FT: трейдеры предупредили о возможном росте цен на нефть до более чем $200 за баррель

В публикации указано, что причина такого роста цен на сырье – постоянный ввод новых антироссийских санкций и отсутствие каких-либо других источников поставок нефти.
Газета.Ru
Трейдеры считают, что цена на нефть в этом году может преодолеть отметку в 200 долларов за баррель, пишет Financial Times
.
РИА Новости
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:15 по Москве в четверг составила $122,79 за баррель, что на $1,19 (0,98%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Интерфакс
По мнению Пьера Андурана, одного из самых известных менеджеров хедж-фондов сектора, экономике не удастся вернуться к нормальному бизнесу через несколько месяцев.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

FT: трейдеры предупредили о цене на нефть в более чем $200 за баррель
РИА Новости08:59
FT: Трейдеры предупредили о скачке нефтяных цен выше $200 за баррель
ПРАЙМ06:02
FT: стоимость барреля нефти скоро может достигнуть 200 долларов
Banki Loans08:01
FT: нефтяные трейдеры ожидают роста цен до $250 за баррель в 2022 году
Ведомости07:54
Запад навсегда теряет нефть из России: будьте готовы к ценам по $250
Profinance.ru07:09
FT: трейдеры предупредили о возможном росте цен на нефть до более чем $200 за баррель
Газета.Ru06:56
FT: нефтетрейдеры заявили о риске роста цен на нефть выше $200 за баррель
Infinica08:20

Интересное

В АТОР сообщили о появлении туров за рубеж за картами Visa и Mastercard

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что нишу вакцинных туров могут заменить поездки за банковскими картами платежных систем Visa и Mastercard.
Москва 2406:15

Россия выплатит по десять тысяч рублей пенсионерам на освобожденных территориях Украины

"Единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей направлены на поддержку наиболее социально незащищенных групп населения — пенсионеров и работников бюджетной сферы", — указали в ведомстве.
РИА Новости09:35

НАТО создаст многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии

НАТО создаст четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Европе в ответ на спецоперацию ВС РФ на Украине.
ТАСС09:45

Минфин США ввел новые санкции против депутатов Госдумы и главы Сбербанка Грефа

Новые санкции США в отношении России затронули главу Сбербанка Германа Грефа, говорится в распространенном заявлении американского Минфина.
РИА Новости09:49

ФАС России возбудила дело против «Пятерочки» и «Магнита» после проверки цен на сахар

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила антимонопольное дело в отношении торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» после проверки на рынке сахара.
Lenta.ru08:57

Daily Express: цены на газ в Великобритании выросли на 18% после заявления Путина

Цены на газ в Великобритании выросли на 18% после заявления российского лидера Владимира Путина об оплате за российский газ в рублях.
RT на русском09:09

Минобороны России обвинило фонд сына Байдена в финансировании биолабораторий на Украине

В ходе анализа документов, посвященных деятельности Пентагона на Украине, было установлено, что к финансированию действовавших на территории республики биолабораторий причастны фонды сына президента США Джо Байдена Хантера и Джорджа Сороса.
Lenta.ru08:29

В Бельгии мужчина бросил стеклянную бутылку в кортеж президента США Байдена

Мужчина бросил стеклянную бутылку в автомобильный кортеж президента США Джо Байдена, когда он проезжал по центру Брюсселя, но не попал, сообщило бельгийское электронное издание Sudinfo.
РИА Новости08:18

Глава польской PGNiG Маевский не увидел возможности оплачивать российский газ в рублях

Председатель правления польского нефтегазового концерна PGNIG Павел Маевский не видит возможности рассчитываться за российский газ в рублях.
РИА Новости07:11

Глава Минздрава Мурашко: COVID-19 не ушел, поэтому масочный режим рекомендуется сохранить

"Сегодня 480 тысяч пациентов получают медицинскую помощь в медицинских организациях, поэтому все-таки сохранение масочного режима мы рекомендуем",- сказал Мурашко журналистам.
РИА Новости09:38