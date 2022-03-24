Газета.RuFT: трейдеры предупредили о возможном росте цен на нефть до более чем $200 за баррельВ публикации указано, что причина такого роста цен на сырье – постоянный ввод новых антироссийских санкций и отсутствие каких-либо других источников поставок нефти.Газета.RuТрейдеры считают, что цена на нефть в этом году может преодолеть отметку в 200 долларов за баррель, пишет Financial Times.РИА НовостиСтоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:15 по Москве в четверг составила $122,79 за баррель, что на $1,19 (0,98%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.ИнтерфаксПо мнению Пьера Андурана, одного из самых известных менеджеров хедж-фондов сектора, экономике не удастся вернуться к нормальному бизнесу через несколько месяцев.ПРАЙМЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuИА Красная ВеснаRB НовостиРамблерInfinicaИнвест-ФорсайтПодробнее о событииFT: трейдеры предупредили о цене на нефть в более чем $200 за баррельРИА Новости08:59FT: Трейдеры предупредили о скачке нефтяных цен выше $200 за баррельПРАЙМ06:02FT: стоимость барреля нефти скоро может достигнуть 200 долларовBanki Loans08:01FT: нефтяные трейдеры ожидают роста цен до $250 за баррель в 2022 годуВедомости07:54Запад навсегда теряет нефть из России: будьте готовы к ценам по $250Profinance.ru07:09FT: трейдеры предупредили о возможном росте цен на нефть до более чем $200 за баррельГазета.Ru06:56FT: нефтетрейдеры заявили о риске роста цен на нефть выше $200 за баррельInfinica08:20Показать ещёОценить162Поделиться