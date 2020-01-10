Политика
ВедомостиFT узнала о планах Лондона ввести санкции за нарушение прав человека
Великобритания после выхода из Евросоюза намерена ввести санкции против физических лиц за нарушение ими прав человека, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
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Происшествия
Бочкарева может отделаться штрафом после обнаружения наркотиков
Политика
Канада заявила о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты
Общество
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд
Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) почти на 2 млрд руб. и направила соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании.
Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
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Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море
Генсек подчеркнул, что альянс считает Черное море стратегическим для себя регионом.
Экономика
Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды, обуви и аксессуаров, сокращение произошло на 9%, до 2,27 трлн рублей.
Здоровье
В сыктывкарской «Ленте» производили опасную еду
Фото Виктора Бобыря из архива БНК Управлением Роспотребнадзора по Коми при проведении лабораторных исследований в рамках плановой выездной проверки выявлены нарушения в кулинарном производстве гипермаркетов "Лента" по адресу: Сыктывкар, Октябрьский проспект, 141 и Сысольское шоссе, 27, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.
Политика
Российский МИД прокомментировал акции протеста в Абхазии
Россия расценивает происходящие события в Абхазии как внутреннее дело республики и рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в стране в рамках правового поля, сообщили в пятницу в МИД РФ.
Происшествия
В Омске девушка вместе с другом убила свою мать
Управление Следственного комитета РФ по Омской области возбудило уголовное дело в отношении девушки-подростка, которая вместе другом убила свою мать.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Хоккей
Панарин побил рекорд Гретцки, который держался с прошлого века
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по очкам за клуб за первые 43 игры сезона.
Шоу-бизнес
Тимати проспорил дочери и сбрил бороду
Популярный российский рэпер Тимати сбрил бороду, поскольку проспорил своей маленькой дочери Алисе.
Общество
Экс-глава Renault-Nissan назвал причины побега из Японии
Футбол
Кашшаи стал новым главой департамента судейства РФС
Бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи стал новым главой департамента судейства РФС.
Здоровье
В областной больнице запустили новый ангиографический комплекс
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Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Армия и оружие
Американские корабли собрались выпустить «Томагавки» через российские базы в Сирии
Появление в Средиземном море американского ракетного эсминца «USS Ross» и продвижение последнего в восточном направлении, по оценкам специалистов могло привести к тому, что американский флот готов был выпустить через территорию российских военных баз в Сирии крылатые ракеты «Томагавк».
Шоу-бизнес
Сын актера Михаила Васькова умер от алкоголизма
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Кино
«Холоп» Клима Шипенко стал самой кассовой российской комедией
Фильм «Холоп» Клима Шипенко стал самой кассовой российской комедией за всю историю.
Шоу-бизнес
Елена Яковлева рассказала, как чуть не утонула в Одессе
Теннис
Рублёв — о формате ATP Cup: так нечестно
Третья ракетка России Андрей Рублёв считает, что формат турнира ATP Cup необходимо реформировать.
Космос
«Хаббл» нашел самые маленькие сгустки темной материи
Гравитационное линзирование помогло космическому телескопу «Хаббл» обнаружить самые маломассивные скопления темной материи.
Общество
Между Крымом и Арменией запустят регулярные авиарейсы
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев поделился откровенным фото жены в красном боди
Гоген Солнцев на своей странице в Instagram опубликовал неоднозначное фото своей 65-летней супруги Екатерины Терешкович.