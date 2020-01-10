Политика

ВедомостиВедомостиFT узнала о планах Лондона ввести санкции за нарушение прав человека

Великобритания после выхода из Евросоюза намерена ввести санкции против физических лиц за нарушение ими прав человека, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
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FT узнала о планах Лондона ввести санкции за нарушение прав человека

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