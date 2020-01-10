Великобритания после выхода из Евросоюза намерена ввести санкции против физических лиц за нарушение ими прав человека, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

FT узнала о планах Лондона ввести санкции за нарушение прав человека

Общество «ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) почти на 2 млрд руб. и направила соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании.

Здоровье В сыктывкарской «Ленте» производили опасную еду Фото Виктора Бобыря из архива БНК Управлением Роспотребнадзора по Коми при проведении лабораторных исследований в рамках плановой выездной проверки выявлены нарушения в кулинарном производстве гипермаркетов "Лента" по адресу: Сыктывкар, Октябрьский проспект, 141 и Сысольское шоссе, 27, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Политика Российский МИД прокомментировал акции протеста в Абхазии Россия расценивает происходящие события в Абхазии как внутреннее дело республики и рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в стране в рамках правового поля, сообщили в пятницу в МИД РФ.

Хоккей Панарин побил рекорд Гретцки, который держался с прошлого века Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по очкам за клуб за первые 43 игры сезона.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.