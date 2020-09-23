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РБК
РБК

FT узнала о планах заразить добровольцев СOVID для испытания вакцины

В Лондоне пройдут первые в мире испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, в ходе которых добровольцев намеренно заразят вирусом SARS-CоV-2, вызывающим заболевание. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.В источнике
С чего всё началось
Первые в мире испытания эффективности вакцин от коронавируса путем реальной попытки намеренного заражения привитых добровольцев начнутся в январе в Великобритании, сообщили
 источники Financial Times.
Forbesвчера в 11:09
Подробнее о событии
ТАСС

FT: в Великобритании испытают вакцину от COVID-19, намеренно заражая добровольцев

ТАССвчера в 14:03
Коммерсантъ

FT: В Великобритании могут заразить добровольцев для испытания вакцины

Коммерсантъ18:43
РБК

FT узнала о планах заразить добровольцев СOVID для испытания вакцины

РБКвчера в 16:05
Царьград

Британия будет заражать здоровых людей COVID-19, чтобы испытать вакцину

Царьградвчера в 14:57
Взгляд.ру

Добровольцев в Британии собрались намеренно заражать коронавирусом для испытаний вакцины

Взгляд.рувчера в 14:54
Lenta.ru

Добровольцев задумали заразить коронавирусом ради вакцины

Lenta.ru19:51
Forbes

В Великобритании впервые в мире заразят добровольцев коронавирусом для испытания вакцины

Forbesвчера в 11:09

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В Саратове солнечное излучение спровоцирует помехи на экранах ТВ

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Интерфаксвчера в 02:57
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