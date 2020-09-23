FT узнала о планах заразить добровольцев СOVID для испытания вакцины
В Лондоне пройдут первые в мире испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, в ходе которых добровольцев намеренно заразят вирусом SARS-CоV-2, вызывающим заболевание. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.В источнике
С чего всё началось
Первые в мире испытания эффективности вакцин от коронавируса путем реальной попытки намеренного заражения привитых добровольцев начнутся в январе в Великобритании, сообщили
источники Financial Times.
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Добровольцев в Британии собрались намеренно заражать коронавирусом для испытаний вакцины
Взгляд.рувчера в 14:54