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РБК
РБК

FT узнала о планах заразить добровольцев СOVID для испытания вакцины

В Лондоне пройдут первые в мире испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, в ходе которых добровольцев намеренно заразят вирусом SARS-CоV-2, вызывающим заболевание. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.В источнике
С чего всё началось
Первые в мире испытания эффективности вакцин от коронавируса путем реальной попытки намеренного заражения привитых добровольцев начнутся в январе в Великобритании, сообщили
 источники Financial Times.
Forbesвчера в 11:09
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Эхо Москвы

В Лондоне впервые пройдут испытания вакцины от коронавируса путем заражения добровольцев

Эхо Москвы20:07
ТАСС

FT: в Великобритании испытают вакцину от COVID-19, намеренно заражая добровольцев

ТАССвчера в 14:03
РБК

FT узнала о планах заразить добровольцев СOVID для испытания вакцины

РБКвчера в 16:05
Царьград

Британия будет заражать здоровых людей COVID-19, чтобы испытать вакцину

Царьградвчера в 14:57
Взгляд.ру

Добровольцев в Британии собрались намеренно заражать коронавирусом для испытаний вакцины

Взгляд.рувчера в 14:54
Коммерсантъ

FT: В Великобритании могут заразить добровольцев для испытания вакцины

Коммерсантъ18:43
Forbes

В Великобритании впервые в мире заразят добровольцев коронавирусом для испытания вакцины

Forbesвчера в 11:09

В РФ предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Как отмечается, в Трудовой кодекс предлагается ввести норму о том, что сотрудника, который трудится на удаленке, нельзя будет уволить за прогул в привычном понимании - отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня, либо смены.
В РФ предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе
Газета.Ru18:34
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Правительство может переложить стоимость приборов на население

Правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи граждан, следует из поручений вице-премьера Юрия Борисова от 18 сентября (с ними ознакомился "Ъ").
Коммерсантъ17:54
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Разведка США получила данные о почти 200 операциях банков в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM22 сентября в 03:35
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъвчера в 05:54
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В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
REGNUMвчера в 09:49
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КСИР: Иран достиг самообеспеченности в производстве боевых дронов

По словам генерала Салами, передача ВМС КСИР 188 ударных и разведывательных дронов является ещё одним свидетельством того, что Иран день ото дня укрепляет свою обороноспособность и «достиг самообеспеченности в производстве различных вооружений и военной техники».
Евразия Dailyвчера в 07:45

Константин Сонин: «Не нужно придумывать белорусов, которые хотят быть в России»

Получается, это нужно сделать такой скачок: во-первых, там нужно придумать людей, которые так же хотят быть в России, придумать, что там есть какой-то гражданский раскол типа Донбасса, а после этого отреагировать на вот этот придуманный и сделанный нами раскол.
Новые Известия22 сентября в 07:07

Алтай накроет штормовым ветром со снегом

По данным официального сайта ведомства, в ближайшие сутки в регионе ожидаются дожди, местами сильные, в предгорьях с мокрым снегом, усиление ветра до 15 − 20м / с, местами порывы 25 − 28м / с. Похолодание.
REGNUMвчера в 05:52
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
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