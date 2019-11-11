с чего всё началось

Я не знаю, соответствует ли эта информация действительности, но Россия - это абсолютно свободный рынок. Очень много как граждан России, так и граждан других стран, иностранцев покупают здесь объекты недвижимости. Это нормально, широко распространенная практика.

По данным FT, еще две квартиры на 58-м и 53-м этажах небоскреба в Москва-Сити были куплены женой Рами Маклуфа и ее сестрой Ниадой. Еще три объекта в московских небоскребах были приобретены тремя другими братьями Маклуфами.

FT узнала о покупках семьей Башара Асада недвижимости в Москва-Сити

Происшествия В Тульской области стажер полиции застрелил человека В Алексинском районе Тульской области один человек погиб в результате стрельбы с участием стажера полиции.

Происшествия В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.

Авто Автомобили в России подорожали при падении спроса Автопроизводители продолжают увеличивать цены в России даже в условиях общего падения спроса на новые автомобили.

Общество Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.

Теннис Медведев уступил Циципасу на старте Итогового турнира ATP Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от грека Стефаноса Циципаса в первом матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.