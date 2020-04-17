Энергетика
РБКFT узнала о спорах российских нефтяных компаний из-за сделки ОПЕК+
Обещанию властей России сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на 2,5 млн барр. в сутки угрожают разногласия среди нефтедобывающих компаний, которые никак не могут договориться о том, кто и насколько должен урезать свои объемы.
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Российские нефтяники не могут договориться о снижении добычи после сделки ОПЕК+
URA.Ru17 апреля в 10:38
СМИ: Минэнерго предоставило компаниям РФ пропорциональные квоты по ОПЕК+
Вечерняя Москва17 апреля в 12:24
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 03:33, Ашберн
Комментарии
Происшествия
В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома
RT на русском 03:06
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Принц Гарри и Меган Маркл останавливают сотрудничество с 4 газетами
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Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Здоровье
Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции
Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
Общество
В Прикамье опубликовали карту распространения коронавируса
На карте отображаются данные по выявленным случаям заболевания коронавирусом на территории Пермского края.
Новости Перми 02:27
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Общественное телевидение России вчера в 07:38
Экономика
АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 19:03
Общество
В Пензенской области выявлено ещё 25 случаев заражения SARS-CoV-2
Новые подтвержденные случаи заражения зафиксированы в Пензе, в селе Лопатки Бессоновского района, в селе Казарка Никольского района, Сердобске, Русском Камешкире, в селе Мамадыш Камешкирского района, в поселке Чаадаевка Городищенского района, Бессоновке, Кузнецке.
REGNUM 03:26
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Здоровье
В Удмуртии выявлено 45 новых случаев коронавируса
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил в интервью журналистам о 45 новых выявленных случаях коронавируса в республике.
Моя Удмуртия 02:51
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 18 апреля в 11:25
Общество
В Ростове начали выдавать разрешения для перемещения по городу
Сегодня, с 20 апреля и до 22 апреля включительно, для сотрудников организаций, чья работа не приостановлена в связи с пандемией по коронавирусу, администрация Ростова начала выдавать разрешения для передвижения по городу, сообщает сайт города.
Южная служба новостей 02:36
Энергетика
Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель
Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
Интерфакс 00:38
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Российская газета 00:26
Общество
Мэрию Москвы попросили выдать всем самозанятым рабочие пропуска
Онлайн-сервисы по поиску специалистов YouDo и Profi.ru попросили власти Москвы разрешить тем, кто работает на себя, получать пропуска для работающих граждан.
РБК 01:58
Общество
Аксёнов призвал россиян не ездить в Крым
Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал россиян отказаться от поездок на полуостров в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 03:11
Космос
В Китае определились с местом посадки лунной миссии «Чанъэ-5»
Пекин, 19 апреля 2020, 16:09 — REGNUM Планируемым местом посадки автоматической межпланетной станции «Чанъэ-5» выбран район возле пика Рюмкера в лунном море Океан Бурь.
REGNUM вчера в 09:09
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса
Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
Общество
Более 2 млн тестов на коронавирус провели в России
Более 2 млн исследований на коронавирусную инфекцию провели в России, пишет ТАСС.
Псковское агентство информации 02:07
Политика
Президент Чехии допустил открытие границ через год
Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС вчера в 02:58
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском вчера в 07:56
Общество
Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
Известия вчера в 23:26
Общество
Умерший челябинец с COVID-19 имел последнюю стадию рака
Челябинск, 20 апреля 2020, 10:26 — REGNUM Умерший в Челябинской области гражданин имел терминальную стадию онкологического заболевания.
REGNUM 03:26
Здоровье
Коронавирус. На Украине за сутки заболел еще 261 человек
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 5710 случаев коронавируса, из них 151 с летальным исходом, 359 пациентов выздоровели.
Украина.ру 03:01
Здоровье
Количество случаев коронавируса превысило 100 в Приморье
В Приморском крае подтвердилось еще 24 случая коронавируса. Теперь в регионе 104 официально подтвержденных диагноза COVID-19 .
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Здоровье
Вирусолог объяснил низкий уровень смертности в России от коронавируса
Директор Института медицинской паразитологии Александр Лукашев объяснил низкую смертность среди россиян от коронавируса.
Рифей-Пермь вчера в 03:36