Энергетика

РБКРБКFT узнала о спорах российских нефтяных компаний из-за сделки ОПЕК+

Обещанию властей России сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на 2,5 млн барр. в сутки угрожают разногласия среди нефтедобывающих компаний, которые никак не могут договориться о том, кто и насколько должен урезать свои объемы.
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Квоты по снижению нефтедобычи компаниями РФ распределили пропорционально

Интерфакс17 апреля в 15:11

Источник: Минэнерго предложило нефтяникам сократить добычу пропорционально

ТАСС17 апреля в 14:14

Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу

Ведомости17 апреля в 08:48

В Минэнерго предложили не делать исключений при снижении добычи в России

РБК17 апреля в 12:18

Российские нефтяники не могут договориться о снижении добычи после сделки ОПЕК+

URA.Ru17 апреля в 10:38

СМИ: Минэнерго предоставило компаниям РФ пропорциональные квоты по ОПЕК+

Вечерняя Москва17 апреля в 12:24

FT узнала о спорах российских нефтяников из-за квот на сокращение добычи

Forbes17 апреля в 05:39
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 03:33, Ашберн

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В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
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В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
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Южная служба новостей 02:36
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Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель

Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
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В Китае определились с местом посадки лунной миссии «Чанъэ-5»

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Более 2 млн тестов на коронавирус провели в России

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Президент Чехии допустил открытие границ через год

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Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
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Судно для завершения «Северного потока-2» пошло обратно

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