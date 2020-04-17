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Энергетика Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса. 78

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Космос В Китае определились с местом посадки лунной миссии «Чанъэ-5» Пекин, 19 апреля 2020, 16:09 — REGNUM Планируемым местом посадки автоматической межпланетной станции «Чанъэ-5» выбран район возле пика Рюмкера в лунном море Океан Бурь.

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