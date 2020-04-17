Энергетика
РБКFT узнала о спорах российских нефтяных компаний из-за сделки ОПЕК+
Обещанию властей России сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на 2,5 млн барр. в сутки угрожают разногласия среди нефтедобывающих компаний, которые никак не могут договориться о том, кто и насколько должен урезать свои объемы.
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Российские нефтяники не могут договориться о снижении добычи после сделки ОПЕК+
URA.Ru17 апреля в 10:38
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 22:59, Ашберн
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