с чего всё началось

Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).

Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу

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