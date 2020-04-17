Энергетика
РБКFT узнала о спорах российских нефтяных компаний из-за сделки ОПЕК+
Обещанию властей России сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на 2,5 млн барр. в сутки угрожают разногласия среди нефтедобывающих компаний, которые никак не могут договориться о том, кто и насколько должен урезать свои объемы.
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с чего всё началось
Новая рекордная сделка в рамках ОПЕК+ привела к спорам российских нефтяных компаний по поводу того, как распределить требуемое сокращение добычи, рассказали источники Financial Times.Forbes05:39
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Нобелевский лауреат из Франции Люк Монтанье, получивший международную премию за открытие ВИЧ, заявил, что коронавирус был создан в лаборатории.
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Владельцы мобильных телефонов могут сразу в тоновом режиме ввести паспортные данные, в ответ на которые пришлют смс с кодом.
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