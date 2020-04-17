Энергетика
РБКFT узнала о спорах российских нефтяных компаний из-за сделки ОПЕК+
Собеседники FT утверждают, что переговоры о сокращении добычи в мае, которые ведут с каждой компанией представители правительства, пока не привели к соглашению. «Но придется найти способ так или иначе», — сказал один из собеседников FT.
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Комментарии
Политика
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
Общество
В Липецкой области отменяют СМС-пропуска для магазинов и аптек
Хотим попросить отложить введение пропусков хотя бы для таких нужд как поход в магазин и аптеку рядом с домом.
ГТРК Липецк 09:39
Энергетика
Цена нефти марки WTI обновила минимум за 18 лет
Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 18 долларов за баррель — впервые с 18 января 2002 года, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 08:44
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Экономика
Utair предложила кредиторам новый план списания долгов
Что Utair предлагает кредиторам Авиакомпания отказывается погашать просроченные проценты по кредиту Сбербанка и предлагает реструктурировать всю сумму просрочки (уже 2,7 млрд руб.), перенеся ее в тело основного долга.
РБК 15 апреля в 11:07
Политика
Путин требует Сипягина отчитаться по ситуации с коронавирусом
По словам Путина, во Владимирской области и Коми сложная ситуация по коронавирусу и поэтому губернаторы должны будут отчитаться, какие принимаются меры.
Владимирские новости 09:12
Музыка
Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ вчера в 10:27
Общество
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве непростая, заявил мэр города Сергей Собянин в пятницу, 17 апреля.
Известия 10:07
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Шоу-бизнес
Садальский раскрыл правду о съемках шоу «Секрет на миллион»
Российский актер Станислав Садальский обвинил шоу «Секрет на миллион» в обмане.
ФАН 04:49
Общество
Губернатор Краснодарского края продлил карантин до 30 апреля
Карантин на Кубани будет продлен до 30 апреля, потому что количество инфицированных коронавирусом растёт, несмотря на принимаемые властями меры, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:51
Происшествия
В Саратовской области умер четвертый пациент с коронавирусом
Российская газета 09:59
Политика
МИД занялся розыском российских школьников в США
МИД заверяет, что совместно с российскими дипломатическими учреждениями в США делает всё возможное для розыска детей.
МордовМедиа 14 апреля в 15:52
Здоровье
Врач назвал самый вредный продукт в мире
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:56
Общество
Медведев допустил ужесточение в России ограничений из-за коронавируса
Москва, 17 апреля 2020, 15:39 — REGNUM Ситуация по коронавирусу нового типа развивается в России в тревожном ключе, что не исключает введения более жёстких мер.
REGNUM 08:39
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Политика
Россия обязательно победит эпидемию коронавируса, заявил Путин
Россия обязательно победит эпидемию коронавируса и пройдет этот сложный этап, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 10:33
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Происшествия
В Подмосковье завели дело на сбежавшего из больницы больного COVID-19
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что полиция возбудила уголовное дело в отношении заражённого коронавирусной инфекцией COVID-19 мужчины, который сбежал из больницы.
RT на русском 09:44
Космос
Более 30 рабочих мест будет оборудовано в модуле «Наука» на МКС
ТАСС Наука 15 апреля в 18:45
Футбол
УЕФА планирует 20 октября начать групповой этап Лиги чемпионов
УЕФА определился с датой начала группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21.
Metaratings 07:13
Здоровье
Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 50%
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте числа людей, болеющих коронавирусом бессимптомно.
Интерфакс 07:41
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
Технологии
Финальная версия обновленной Windows 10 уже доступна избранным
Судя по названию, последнее обновление Windows 10 May 2020 будет доступно простым пользователям только в следующем месяце.
Evo-rus.com 05:53
Политика
Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил главе государства о том, что Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавирусной инфекции.
Российская газета 09:55
Политика
Столице ЛНР присвоили второе название
Луганск, 17 апреля 2020, 12:24 — REGNUM Луганск получил второе название. Соответствующий указ подписал 16 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник.
REGNUM 06:08
Шоу-бизнес
Джиган платит по 100 тысяч рублей в сутки за лечение в элитной клинике
Жена навестила рэпера лишь однажды На протяжении двух последних недель Джиган не выходит на связь с публикой, что весьма обеспокоило многих фанатов.
WomanHit.ru 03:47
Здоровье
В Саратовской области из-за коронавируса вводят карантин в Ершове
В г. Ершове Саратовской области вводится режим карантина.
Регион 64 03:15