Собеседники FT утверждают, что переговоры о сокращении добычи в мае, которые ведут с каждой компанией представители правительства, пока не привели к соглашению. «Но придется найти способ так или иначе», — сказал один из собеседников FT.

Происшествия Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции Суд признал их причину выйти из дома уважительной и таким образом разрешил ходить за алкоголем на фоне эпидемии коронавируса. 41

Политика Путин надеется на успех работы по созданию вакцины от коронавируса Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что работа по созданию вакцины от коронавируса в России будет завершена успешно.

Общество Трамп представил план выхода США из карантина «Моя администрация разработала новые федеральные указания, которые позволят губернаторам поэтапно «открывать» их штаты»,- заявил Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме, добавив, что одни штаты «откроются» раньше других. 86

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Политика Госдума упростила получение гражданства РФ для граждан четырех стран Москва, 17 апреля 2020, 10:59 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, упрощающий получение гражданства РФ для граждан Белоруссии, Казахстана, Украины и Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля. 317

Политика Путин: регионы не осваивают бюджеты на борьбу с коронавирусом В пятницу, 17 апреля, Владимир Путин заявил, что средства, которые выделяются регионам из федерального бюджета, не разбираются в нужном объёме.

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Политика В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний. 2

Хоккей Никитин: давайте так — ЦСКА не готовился к потолку зарплат, мы готовились защищать титул Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин ответил на вопрос, насколько сильно ему в работе будет мешать жёсткий потолок зарплат, который вступит в силу со следующего сезона КХЛ.

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Недвижимость Путин предложил запустить льготную ипотеку Во время совещания по поддержке строительной отрасли в России президент РФ Владимир Путин выступил с предложением запустить специальную льготную ипотечную программу со ставкой 6,5 процента на покупку жилья комфорт-класса. 3,1K

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Происшествия Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции Как сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавируса замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин, за минувшие сутки правоохранители оформили более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции. 126

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