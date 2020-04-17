Энергетика

РБКРБКFT узнала о спорах российских нефтяных компаний из-за сделки ОПЕК+

Собеседники FT утверждают, что переговоры о сокращении добычи в мае, которые ведут с каждой компанией представители правительства, пока не привели к соглашению. «Но придется найти способ так или иначе», — сказал один из собеседников FT.
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Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу

Ведомости08:48

FT узнала о спорах российских нефтяных компаний из-за сделки ОПЕК+

РБК09:18

«Татнефть» может пострадать от нового соглашения ОПЕК+

Новый Век08:58

СМИ узнали о спорах российских нефтяников из-за сокращения добычи

БИЗНЕС Online09:22

СМИ узнали о разногласиях российских нефтяников из-за сокращения нефтедобычи

Компания08:45

FT узнала о спорах российских нефтяников из-за квот на сокращение добычи

Forbes05:39
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Комментарии

Происшествия

Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции

Суд признал их причину выйти из дома уважительной и таким образом разрешил ходить за алкоголем на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 07:42
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Политика

Путин надеется на успех работы по созданию вакцины от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что работа по созданию вакцины от коронавируса в России будет завершена успешно.
РИА Новости 09:31
Общество

Глава Пятигорска ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом

Глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в своем Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
РБК вчера в 14:55
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Происшествия

В Башкирии полицейские задержали двух детей за нарушение самоизоляции

REGNUM 07:19
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Общество

Трамп представил план выхода США из карантина

«Моя администрация разработала новые федеральные указания, которые позволят губернаторам поэтапно «открывать» их штаты»,- заявил Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме, добавив, что одни штаты «откроются» раньше других.
Expert.ru 03:34
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Шоу-бизнес

Собчак раскритиковала поведение звезд в период самоизоляции

Телеведущая Ксения Собчак резко раскритиковала ролики в Instagram как многих известных личностей, так и простых россиян, заскучавших в период самоизоляции из-за коронавируса.
Росбалт 07:33
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
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Общество

Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
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Шоу-бизнес

В клинике рассказали о прогрессе в лечении Бабкиной

В клинике рассказали о прогрессе в лечении народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает издание StarHit.
Lenta.ru 09:24
1
Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
1,4K
Политика

Госдума упростила получение гражданства РФ для граждан четырех стран

Москва, 17 апреля 2020, 10:59 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, упрощающий получение гражданства РФ для граждан Белоруссии, Казахстана, Украины и Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 03:59
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Музыка

Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ вчера в 10:27
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Политика

Путин: регионы не осваивают бюджеты на борьбу с коронавирусом

В пятницу, 17 апреля, Владимир Путин заявил, что средства, которые выделяются регионам из федерального бюджета, не разбираются в нужном объёме.
Форпост Северо-Запад 09:32
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
430
Политика

В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США

Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM 09:09
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Хоккей

Никитин: давайте так — ЦСКА не готовился к потолку зарплат, мы готовились защищать титул

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин ответил на вопрос, насколько сильно ему в работе будет мешать жёсткий потолок зарплат, который вступит в силу со следующего сезона КХЛ.
Чемпионат 08:02
Экономика

Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению

Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru 07:11
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Недвижимость

Путин предложил запустить льготную ипотеку

Во время совещания по поддержке строительной отрасли в России президент РФ Владимир Путин выступил с предложением запустить специальную льготную ипотечную программу со ставкой 6,5 процента на покупку жилья комфорт-класса.
Хакасия-Информ вчера в 23:20
3,1K
Здоровье

Россияне не верят блогерам, освещающим ситуацию с коронавирусом

Россияне не верят блогерам, освещающим ситуацию с распространением в стране новой инфекции.
КП - Тюмень 07:53
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Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
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Происшествия

Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции

Как сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавируса замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин, за минувшие сутки правоохранители оформили более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции.
Российская газета 06:38
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Кино

Режиссер «Заражения» займется восстановлением кинопроизводства в США

Автор фильма-катастрофы «Заражение» Стивен Содерберг возглавил комитет Гильдии режиссеров США по восстановлению кинопроизводства в стране, пишет издание Variety со ссылкой на заявление организации.
Rambler News Service 06:56
Происшествия

Двое нарушителей самоизоляции на машинах оштрафованы на 15 тысяч

Например, на 15 тыс. руб. оштрафован житель Ершова, прибывший из одной из стран ближнего зарубежья в конце марта, но покинувший место своей изоляции.
СаратовБизнесКонсалтинг 06:43
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Энергетика

Власти США могут начать платить нефтяникам за отказ от добычи

Как сообщает ToDay News Ufa источник Bloomberg, в США рассматривается вопрос о компенсации за отказ от добычи нефти.
ToDay News Ufa вчера в 10:36
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Технологии

Некоторые HDD Seagate и Western Digital тайно используют SMR

3DNews 15 апреля в 13:33
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Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости вчера в 06:15
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Авто

Производитель внедорожника Chevrolet Niva получил новое название

В компании считают, что новое название позволяет лучше передать принадлежность производителя к Группе "АвтоВАЗ".
Экономика сегодня 00:26
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Политика

Путин высказался по ситуации с коронавирусом в России

Еще очень многое необходимо сделать по всей стране в связи с ростом числа зараженных коронавирусом, сказал президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 09:00
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Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
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Здоровье

Коронавирус на Кубани за сутки подтвержден еще у 30 человек

За сутки в Краснодарском крае подтверждены еще 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:16
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