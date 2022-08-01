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FT узнала об отсрочке полного запрета на страхование судов с российской нефтью

Последние санкции Великобритании против России, одобренные парламентом в июле, запрещают страховать только суда, перевозящие российскую нефть в Великобританию, и только после 31 декабря.
Forbes
Представитель Lloyd's of London Патрик Дэвисон подтвердил FT, что в Великобритании пока нет запрета на страхование судов, которые доставляют российскую нефть в другие страны.
РБК
Официальные лица в Вашингтоне заявили, что США и Великобритания не отказываются от планов запретить страхование российских судов, однако ждут решения вопроса по ограничению цен на российскую нефть.
Ведомости
Сара Хант, партнер юридической фирмы HFW, заявила, что торговые дома интересуются, законно ли сейчас покупать нефть у «Роснефти» для поставок в страны за пределами ЕС.
Forbes

Подробнее о событии

FT: Лондон решил отложить запрет на страхование нефти из России
Росбалт23:30
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Великобритания пока не будет вводить запрет на страхование российской нефти
Финтолк02:39
Великобритания отложила запрет на страхование танкеров с российской нефтью
ИА Красная Весна01:58
FT узнала об отсрочке полного запрета на страхование судов с российской нефтью
Forbes01:01
FT: Британия отсрочила полный запрет на страхование судов с российской нефтью
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FT узнала, что Британия отложит запрет на страхование нефти из России
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