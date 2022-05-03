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FT узнала об увеличении закупок российской нефти частными НПЗ в Китае

Независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Китае увеличили закупки российской нефти, которая продается с «большими скидками».
РБК
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против РФ будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции "за дезинформацию" и ограничения по импорту нефти.
РИА Новости
"Покупки частных китайских нефтеперерабатывающих заводов показывают, как некоторые импортеры обходят традиционные пути доступа к дешевой российской нефти, помогая Пекину оставаться в тени, пока Запад обрушивает на Москву санкции", — пишет газета.
РИА Новости
Аналитическая компания Kpler подчеркнула, что объем закупок Китаем российской нефти и нефтепродуктов за последний месяц на 86 тыс. баррелей в сутки превышает средние показатели за аналогичный отчетный период прошлого года.
ТАСС

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FT узнала об увеличении закупок российской нефти частными НПЗ в Китае
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FT: независимые НПЗ в Китае нарастили закупки российской нефти
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