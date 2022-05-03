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FT узнала об увеличении закупок российской нефти частными НПЗ в Китае

Независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Китае в увеличили закупки российской нефти, которая продается с «большими скидками».
РБК
Согласно данным судовых брокеров и операторов, владельцы не менее шести крупных танкеров, каждый из которых способен перевозить до 2 млн баррелей сырья, заключили соглашения о транспортировке нефти российской марки Urals в КНР, Индию и другие страны.
ТАСС
Аналитическая компания Kpler подчеркнула, что объем закупок Китаем российской нефти и нефтепродуктов за последний месяц на 86 тыс. баррелей в сутки превышает средние показатели за аналогичный отчетный период прошлого года.
ТАСС
По оценке экспертов, пока речь идет о незначительном увеличении импорта нефти из РФ.
ТАСС

Подробнее о событии

FT: независимые НПЗ из КНР увеличили закупки нефти в России
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Financial Times: частные нефтеперерабатывающие заводы Китая тайно покупают нефть у России
РИА Новости19:30
FT: независимые НПЗ в Китае нарастили закупки российской нефти
Коммерсантъ19:29
FT узнала об увеличении закупок российской нефти частными НПЗ в Китае
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