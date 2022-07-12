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FT узнала о планах НАТО и ЕС ужесточить контроль за оружием на Украине

Европол призвал создать реестр переданных на Украину оружия и «других военных материалов», что помочь правоохранительных ведомствам отследить его.
РБК
По словам
 источников газеты, несколько стран НАТО обсуждают с украинской стороной возможность создания системы отслеживания либо детализированного перечня поставляемого вооружения.
RT на русском
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс на вебинаре в Брюсселе подтвердила, что поставляемое Украине западное оружие потенциально может оказываться на черном рынке.
Коммерсантъ
Тем временем The Washington Times сообщает, что помощь Украине не является военной стратегией Америки, дальнейшая судьба поставленного вооружения требует особого контроля.
Общественная служба новостей

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ЕС и НАТО планируют ужесточить контроль за передачей оружия Киеву
Московский Комсомолец18:41
FT: НАТО и ЕС намерены ужесточить контроль за передачей оружия Украине
Газета.Ruвчера в 13:05
НАТО ужесточит контроль за передачей Киеву оружия
ТВ Центрвчера в 13:29
В НАТО заявили о планах по контролю за передачей вооружения Украине
Взгляд.рувчера в 13:14
НАТО и ЕС обеспокоены, что поставляемое Киеву оружие может попасть на черный рынок
Lenta.ruвчера в 13:08
FT сообщила о планах ЕС и НАТО ужесточить контроль за передачей оружия Украине
RT на русскомвчера в 13:51
НАТО и ЕС ужесточат контроль за передачей Украине вооружений
Общественная служба новостейвчера в 13:01

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