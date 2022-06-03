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FT узнала о планах продать принадлежащий Абрамовичу оператор связи Truphone за 1 фунт

Российский бизнесмен Роман Абрамович может продать британскую телекоммуникационную группу Truphone за один фунт стерлингов европейским предпринимателям, сообщает
 Financial Times.
Octagon.Media
Решение о продаже было принято после введения санкций против бизнесмена британскими и европейскими странами.
РИА Новости
Как сообщает FT, в рамках сделки нынешние владельцы Truphone обязуются инвестировать в компанию более 10 млн фунтов стерлингов, а также погасят долги компании.
Lenta.ru
Санкции ЕС в отношении Абрамовича были введены 15 марта.
Forbes

Подробнее о событии

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FT узнала о планах продать принадлежащий Абрамовичу оператор связи Truphone за 1 фунт
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