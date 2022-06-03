ИнтерфаксFT узнала о планах продать принадлежащий Абрамовичу оператор связи Truphone за 1 фунтРоссийский бизнесмен Роман Абрамович может продать британскую телекоммуникационную группу Truphone за один фунт стерлингов европейским предпринимателям, сообщает Financial Times.Octagon.MediaРешение о продаже было принято после введения санкций против бизнесмена британскими и европейскими странами.РИА НовостиКак сообщает FT, в рамках сделки нынешние владельцы Truphone обязуются инвестировать в компанию более 10 млн фунтов стерлингов, а также погасят долги компании.Lenta.ruСанкции ЕС в отношении Абрамовича были введены 15 марта.ForbesЧитать далееСвернутьАбзацАбзацРБКГазета.RuИА Красная ВеснаLife.ruПолитика СегодняПрофильВечерняя МоскваЭкономика сегодняРосбалтКомсомольская правдаiReactorПодробнее о событииFT: британский оператор связи Абрамовича и его партнеров будет продан за £1Коммерсантъ19:43Financial Times узнала о планах продажи бизнеса Абрамовича за один фунт стерлинговПРАЙМ19:21FT: принадлежащий Абрамовичу оператор связи Truphone продадут за один фунт стерлинговLenta.ru18:25FT узнала о планах продать принадлежащий Абрамовичу оператор связи Truphone за 1 фунтИнтерфакс19:07Financial Times: принадлежащая Абрамовичу Truphone будет продан за один фунт стерлинговРИА Новости19:06FТ: бизнес Абрамовича в Британии продадут за £1 двум европейским предпринимателямRT на русском19:20FT: принадлежащий Абрамовичу и его партнерам оператор связи продадут за £1ТАСС18:07Показать ещёОценить381Поделиться