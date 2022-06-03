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FT узнала о планах продать принадлежащий Абрамовичу оператор связи Truphone за 1 фунт

Газета Financial Times сообщает
, что Роман Абрамович продает телекоммуникационную группу Truphone за один фунт стерлингов.
BFM.ru
В 2020 году компания была оценена в £410млн, пишет The Financial Times.
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Как сообщает FT, в рамках сделки нынешние владельцы Truphone обязуются инвестировать в компанию более 10 млн фунтов стерлингов, а также погасят долги компании.
Lenta.ru
Господин Абрамович в конце мая продал английский футбольный клуб «Челси».
Коммерсантъ

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FT: бизнес Абрамовича Truphone продадут за 1 фунт стерлингов
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FT узнала о планах продать принадлежащий Абрамовичу оператор связи Truphone за 1 фунт
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