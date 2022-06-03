ИнтерфаксFT узнала о планах продать принадлежащий Абрамовичу оператор связи Truphone за 1 фунтГазета Financial Times сообщает, что Роман Абрамович продает телекоммуникационную группу Truphone за один фунт стерлингов.BFM.ruВ 2020 году компания была оценена в £410млн, пишет The Financial Times.ПрофильКак сообщает FT, в рамках сделки нынешние владельцы Truphone обязуются инвестировать в компанию более 10 млн фунтов стерлингов, а также погасят долги компании.Lenta.ruГосподин Абрамович в конце мая продал английский футбольный клуб «Челси».КоммерсантъЧитать далееСвернутьАбзацАбзацЦентральная Служба НовостейРБКГазета.RuИА Красная ВеснаLife.ruПолитика СегодняПрофильВечерняя МоскваЭкономика сегодняРосбалтКомсомольская правдаiReactorПодробнее о событииFT: бизнес Абрамовича Truphone продадут за 1 фунт стерлинговРБК19:43FT: британский оператор связи Абрамовича и его партнеров будет продан за £1Коммерсантъ19:43FT: принадлежащий Абрамовичу оператор связи Truphone продадут за один фунт стерлинговLenta.ru18:25FT узнала о планах продать принадлежащий Абрамовичу оператор связи Truphone за 1 фунтИнтерфакс19:07Financial Times: принадлежащая Абрамовичу Truphone будет продан за один фунт стерлинговРИА Новости19:06FТ: бизнес Абрамовича в Британии продадут за £1 двум европейским предпринимателямRT на русском19:20FT: принадлежащий Абрамовичу и его партнерам оператор связи продадут за £1ТАСС18:07Показать ещёОценить436Поделиться