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FT узнала о планах продать принадлежащий Абрамовичу оператор связи Truphone за 1 фунт

Европейские бизнесмены купят британскую телекоммуникационную группу Truphone за £1, сообщили источники Financial Times
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Коммерсантъ
Как сообщает FT, в рамках сделки нынешние владельцы Truphone обязуются инвестировать в компанию более 10 млн фунтов стерлингов, а также погасят долги компании.
Lenta.ru
Санкции ЕС в отношении Абрамовича были введены 15 марта.
Forbes
Господин Абрамович в конце мая продал английский футбольный клуб «Челси».
Коммерсантъ

Подробнее о событии

FT узнала о планах продать принадлежащий Абрамовичу оператор связи Truphone за 1 фунт
Интерфакс19:07
FT: британский оператор связи Абрамовича и его партнеров будет продан за £1
Коммерсантъ19:43
FТ: бизнес Абрамовича в Британии продадут за £1 двум европейским предпринимателям
RT на русском19:20
FT: бизнес Абрамовича Truphone продадут за 1 фунт стерлингов
РБК19:43
Financial Times: принадлежащая Абрамовичу Truphone будет продан за один фунт стерлингов
РИА Новости19:06
FT: принадлежащий Абрамовичу оператор связи Truphone продадут за один фунт стерлингов
Lenta.ru18:25
FT: принадлежащий Абрамовичу и его партнерам оператор связи продадут за £1
ТАСС18:07

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