ИнтерфаксFT узнала о планах продать принадлежащий Абрамовичу оператор связи Truphone за 1 фунтЕвропейские бизнесмены купят британскую телекоммуникационную группу Truphone за £1, сообщили источники Financial Times.КоммерсантъКак сообщает FT, в рамках сделки нынешние владельцы Truphone обязуются инвестировать в компанию более 10 млн фунтов стерлингов, а также погасят долги компании.Lenta.ruСанкции ЕС в отношении Абрамовича были введены 15 марта.ForbesГосподин Абрамович в конце мая продал английский футбольный клуб «Челси».КоммерсантъЧитать далееСвернутьАбзацАбзацЦентральная Служба НовостейГазета.RuПрофильРБКLife.ruПолитика СегодняИА Красная ВеснаРосбалтЭкономика сегодняiReactorКомсомольская правдаПодробнее о событииFT узнала о планах продать принадлежащий Абрамовичу оператор связи Truphone за 1 фунтИнтерфакс19:07FT: британский оператор связи Абрамовича и его партнеров будет продан за £1Коммерсантъ19:43FТ: бизнес Абрамовича в Британии продадут за £1 двум европейским предпринимателямRT на русском19:20FT: бизнес Абрамовича Truphone продадут за 1 фунт стерлинговРБК19:43Financial Times: принадлежащая Абрамовичу Truphone будет продан за один фунт стерлинговРИА Новости19:06FT: принадлежащий Абрамовичу оператор связи Truphone продадут за один фунт стерлинговLenta.ru18:25FT: принадлежащий Абрамовичу и его партнерам оператор связи продадут за £1ТАСС18:07Показать ещёОценить414Поделиться