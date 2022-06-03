Глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева напомнила о том, что инвалиды, ветераны, пострадавшие от воздействия радиации, герои Труда, герои России и СССР могут рассчитывать на дополнительную ежемесячную денежную выплату.
Бывший инженер Ford Motor и действующий глава Munro & Associates Сэнди Манро (Sandy Munro) после разборки одного из электрических пикапов Rivian R1T категорически заявил, что конструкция машины таит внушительный потенциал снижения себестоимости, а потому в текущем виде должна продаваться примерно по $100 000 за экземпляр, хотя производитель пока просит за базовую версию $67 500.
Президент Украины Владимир Зеленский во время конференции мэров США в пятницу, 3 июня, призвал власти американских городов разорвать отношения с российскими городами-побратимами, сообщает The New York Times.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович нахамил западным партнерам Киева, призвавшим к дипломатическому регулированию ситуации в бывшей советской республике, заявил в колонке для iROZHLAS Либор Дворжак.